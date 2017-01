Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2017, les amateurs de bon crus se retrouvent au SALON du VIN à VENDÔME

Pour la 9è édition de son Rendez-vous des terroirs de France au Marché couvert, le Rotary-club de Vendôme réserve de beaux coups de cœur ! De la part de prestigieux viticulteurs devenus pour la plupart fidèles de ce Salon du Vin qui offre aussi cette année l’occasion de rencontrer Pierre BONTE, célèbre journaliste, animateur radio –télé, écrivain et avant tout amoureux des villes et villages de France.

Le succès des huit précédents Salons du vin organisés par le Rotary club de Vendôme encourage ses membres à renouveler cette année encore la manifestation pour les bonnes causes soutenues par le Club service.

Ce nouveau Rendez-vous des terroirs de France en Vendômois réunira plus de trente exposants viticulteurs sélectionnés pour le rapport qualité/prix de leurs productions et représentant les grandes appellations d’Alsace, Beaujolais, Bourgogne, Val de Loire et Anjou , Champagne, Bordelais (St Emilion, Sauternes, Graves, St Estèphe, Pommerol, Castillon…), Cahors, Jurançon, Côtes du Rhône, Tavel, Jura, Jasnières, Coteaux du Vendômois… Idéalement organisé après les fêtes, ce Salon permettra aux amateurs de fines bouteilles de reconstituer leur cave ! Chacun pourra découvrir différents crus en les dégustant (avec modération bien entendu) avec un verre spécialement gravé remis à chaque visiteur contre un don de 3 €, constituant un agréable souvenir autant qu’un modeste droit d’entrée contribuant ainsi aux oeuvres sociales du club service. Avec le bénéfice du salon 2017, le Rotary-Club de Vendôme complétera en effet les actions précédemment engagées en direction des jeunes du Vendômois en favorisant les échanges internationaux. Un espace de restauration permettra la dégustation de produits régionaux présentés par des producteurs exposants au Salon et venant notamment du Doubs et du Pays Basque, sans oublier les véritables cannelés de Bordeaux, les huîtres et coquillages de Charente-Maritime et d’autres surprises.

Des tirages au sort en continu offriront de belles occasions de gagner de magnifiques et savoureux lots !

Pierre BONTE en dédicace

Invité exceptionnel, présent le samedi 28 janvier après-midi, Pierre BONTE n’a pas son pareil pour parler des richesses gastronomiques et viticoles des villes et villages français. Depuis les débuts de l’émission « Bonjour, Monsieur le Maire » en 1959, Pierre Bonte n’a en effet cessé de parcourir la France pour la faire découvrir aux Français. A la radio, pendant 24 ans, il a ainsi fait entendre la voix des petites communes, ouvrant une fenêtre, chaque matin, sur la vie à la campagne. A la télévision, il s’est illustré dans l’équipe du Petit Rapporteur ou de la Lorgnette et a également réalisé, pour « Envoyé Spécial », une série d’enquêtes sur la France rurale et animé sur France 3 l’émission « Cherchez la France ». Il est l’auteur de nombreux best-sellers dont Bonjour la France, Le Bonheur était dans le pré ou son dernier ouvrage paru La France que j’aime aux Editions Albin Michel.

