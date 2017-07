Arcis fête ses 15 ans

Depuis 15 ans, Abri Arcis, fabrique à Busloup des abris isolés, et sans entretien nécessaire, conçus en panneaux sandwich, un concept innovant.

Sylvain Schilpz d’abord, suivi par son épouse Julie, ont débuté l’aventure en 2002 avec une idée simple mais assez révolutionnaire.

Fabriquer des abris de jardin avec des matériaux isolants, une mousse polyuréthane créant l’étanchéité, c’est principe du panneau sandwich. C’est en travaillant d’abord pour la société Triangle que Sylvain a eu l’idée d’exploiter autrement la matière première et d’en faire à l’origine des abris avant d’étendre le concept à d’autres extensions, comme des garages, bâtiments de loisirs, etc. Seuls au départ, en 2002, à travailler à la conception, la commercialisation et la pose, Sylvain et Julie Schilpz se sont très vite entourés de collaborateurs et se retrouvent en 2017 à la tête d’une équipe soudée de onze salariés. Une belle aventure humaine qui fait qu’aujourd’hui Arcis est reconnue pour sa fiabilité et son rapport qualité-prix, une notoriété acquise avec des clients satisfaits et à grâce à sa présence sur de nombreux salons nationaux et internationaux.

C’est donc l’anniversaire, 15 années pour se construire une image forte de l’un des leaders de l’abri isolé, et qui plus est fabriqué 100% en France et dans le Vendômois. La société Arcis, installée dans un bâtiment totalement neuf inauguré en 2011, a conçu une gamme standard, avec des cotes déjà définies pour vos abris, mais elle réalise à votre demande également du sur-mesure, avec charpente métallique pour les abris de camping-car, voire des bâtiments plus conséquents. Sans aucun entretien, combinés avec une tôle en acier galvanisé, les abris de jardin, garages, bâtiment de stockage et autres se montent rapidement soi-même grâce à une notice détaillée ou, si vous le souhaitez, par une équipe de monteurs experts d’Arcis, c’est vous qui choisissez. Différentes finitions sont disponibles avec un rapport qualité-prix imbattable et pour un bâtiment d’une durée de vie de plus de 40 ans.

Pas de hasard si depuis 15 ans ce sont les clients qui en parlent le mieux.

Le Petit Vendômois