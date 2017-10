30e anniversaire du 1er Itinéraire culturel européen

Les pèlerinages à Santiago de Compostela auraient débuté dès le IXe siècle, après la découverte de la sépulture de Saint Jacques Le Majeur en Galice, et auraient culminé au XIe siècle. Les guerres et persécutions ont mis en veille ce pèlerinage durant cinq siècles avec une lente reprise durant la seconde moitié du XIXe siècle.

En 1970, on comptait 68 pèlerins qui arrivaient à pied à Compostelle, aujourd’hui c’est 275 000 ! En France, quatre chemins partent du Puy-en-Velay, de Tours, de Vézelay et d’Arles. Celui de Tours, en provenance de Paris, traverse le Loir-et-Cher en deux branches, l’une passant par Blois, l’autre par Vendôme, et qui se rejoignent à Tours.

Voilà 30 ans que les Chemins de Compostelle ont été classés «itinéraire culturel», par le Conseil de l’Europe. Pour fêter l’événement, les associations jacquaires de la région Centre Val de Loire organisent des manifestations d’une journée auxquelles sont invités les pèlerins, les marcheurs, les hôtes et leurs familles.

A Vendôme, la manifestation TAPICE (Trentième anniversaire du premier itinéraire culturel Européen) le samedi 28 octobre, sera animée par l’antenne Compostelle 41 et débutera dès 8h30 par un rassemblement au parking de la salle du Temple. Le départ est fixé à 9h pour une marche de 13km avant le retour sur place pour déjeuner et déguster les produits locaux mis en vente. «Une innovation pour cette journée, associant marche et santé, ainsi que la présentation et la vente des produits locaux pour valoriser le terroir et ses producteurs, et par là-même, favoriser les circuits courts», détaille Jean-Marie Kihm, président de l’association Compostelle 41 .

La journée se poursuivra par un diaporama sur la voie de Tours-Cloyes-Neuville, avec des dédicaces de livres par leurs auteurs, puis se terminera par une visite de la Trinité et de la Chapelle St-Jacques sous la conduite de l’historien local Jean-Claude Pasquier.

Samedi 28 octobre- TAPICE

8h30/17h- Salle du Temple à Vendôme

rue Jacqueline-Auriol

Le Petit Vendômois