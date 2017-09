Collecte de dictionnaires

L’opération «Collecte de dictionnaires», organisée par Horizons Sahel , pour les structures scolaires du Sénégal, et lancée fin mars, est arrivée à son terme. Pas moins de 537 dictionnaires, à ce jour, ont été réceptionnés.

La collecte dans les différents points d’affichage est considérable. Magasins, lycées, collèges, écoles primaires, bibliothèques, associations diverses, Valdem, et surtout les particuliers et amis dont les parents d’élèves ont contribué à cette opération.

Ainsi, 537 dictionnaires français de différents niveaux, anglais/français et espagnol/français ont été triés et mis en colis et seront distribués dans une cinquantaine de collèges et une trentaine d’écoles primaires du Sénégal.

Les envois sont d’ailleurs commencés dans le container parti dernièrement.

Un grand merci à tous les participants au nom de l’équipe de Horizons Sahel.

