Comme un Vend’Afrik

La jeune association Vendômoise Vend’Afrik, tournée vers l’Afrique et l’aide au développement, a exposé ses nouveaux projets à l’occasion de son assemblée générale.

Née après le tragique accident d’avion du 24 juillet 2014, lequel avait coûté la vie à Frédéric Tricot, conseiller municipal, et Patrick Scellier, directeur technique de la ville de Vendôme, l’association Vend’Afrik s’est dirigée naturellement vers la coopération et les actions humanitaires à destination du continent africain. «Nous étions déjà tous sensibilisés à l’Afrique par l’axe Nord-Sud, entre autres le Burkina Faso, qui tenait particulièrement à cœur à Frédéric», souligne Sébastien Martineau, président de Vend’Afrik. Ce sont désormais deux nouveaux objectifs qui animent l’association : se déplacer sur place afin d’initier avec les locaux des projets, de connaître leurs besoins et d’y faire un état des lieux pour se former en France et ce avec l’aide notamment de l’association Centraider, une structure régionale basée à Vendôme. Une charte a également été édictée afin que toutes les valeurs de l’association y soient inscrites.

A Vendôme, Vend’Afrik a mis en place des cours de danse africaine et des actions ludiques autour de la culture. «Je fais de la photo en tant qu’amateur et nous les vendons sous forme de carte au profit de l’association. La vente des produits que nous ramenons de nos nombreux déplacements permet également d’engranger des fonds», détaille le président. Se dessine dans les prochains mois le financement d’un dispensaire spécialisé en gynécologie obstétrique dans la banlieue de Ouagadougou, avec un travail sur place avec des infirmiers et sages femmes.

En décembre, l’organisation de la semaine «Vendôme ville d’Afrik» permettra de mettre en avant la culture africaine avec des lectures, de la danse, du cinéma et des rencontres avec des auteurs et artistes du continent noir. Un beau moment de partage avec cette association au grand cœur, un peu à l’image reconnue de Frédéric Tricot, Vendômois et humaniste.

Contact : Vend’Afrik, 5, rue Geoffroy-Martel, Vendôme. vendafrik@gmail.com

Alexandre Fleury