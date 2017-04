Contre l’exclusion et la marginalisation

L’association Vendômoise Soleil Eau Vent (SEV) avec sa présidente Barzine Abrika qui gère avec ses bénévoles pendant toute la saison estivale la buvette du plan d’eau de Villiers sur Loir a profité d’un voyage au Maroc pour signer avec le Centre national Contre l’Exclusion et la Marginalisation du Maroc deux conventions pour la création des Restos-Sabil et la sauvegarde des métiers d’art et d’artisanat.

Soleil-Eau-Vent a plusieurs délégations. En France bien sûr mais également au Maroc, au Bénin, en Mauritanie et au Népal. Elle construit des projets autour des enfants et des personnes les plus démunies. Elle vient de signer avec une association marocaine, le Centre national Contre l’Exclusion et la Marginalisation, une collaboration pour des restaurants gratuits pour des personnes les plus en difficultés dans le domaine alimentaire. «Cette convention permet aux deux associations de conjuguer leur effort pour mieux gérer ces Restos-Sabil au Maroc et approvisionner les stocks des denrées à distribuer et venir en aide à des personnes qui sont dans le besoin. Notre association voudrait également ouvrir des points de distribution de paniers repas dans le Vendômois pour les gens qui vivent eux aussi dans la précarité» souligne la présidente.

Ce voyage a été aussi l’occasion de signer une autre convention pour la sauvegarde des petits métiers d’art et d’artisanat que ce soit au Maroc comme en France. «Plusieurs petits métiers de l’artisanat ont tout simplement disparu, les autres tentent de se réinventer pour survivre à l’ère de la productivité. Le savoir-faire artisanal est confronté à une profonde mutation qui touche le moteur même de l’artisanat» explique Barzine Abrika. . Le but de cet engagement est de lancer un vaste programme pour former de nouvelles générations d’artisans Français et Marocains avec une démarche qui consistera à inventorier les techniques et le savoir-faire. Par la suite en faire la transcription accompagnée de documents pédagogiques et d’éléments multimédia qui seront transmis aux plus jeunes. Soutenir et aider les artisans encore en activité afin de défendre leur technique et trouver des débouchés à leur production.

Un programme ambitieux pour Soleil-Eau-Vent, qui cherche toujours des financements, publics comme privés, une collaboration riche Franco-Marocaine qui construit l’avenir. L’union ne fait il pas la force ?

Association Soleil Eau Vent et ses délégations

(Maroc, Bénin, Mauritanie, Népal) Tél. 02.54.77.44.70 et 06.42.76.57.05. Courriel : soleileauvent@sfr.fr

Julie Poirier