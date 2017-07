Cuba Coopération France en actions

Le Comité de Loir-et-Cher de l’association Cuba Coopération France poursuit son programme d’actions de coopération dans les secteurs de la santé et de l’enfance, enclenché dès la création de l’association locale et mené en étroite coordination avec les autorités de la province de Sancti Spiritus.

La réalisation et le suivi des deux premiers projets ont manifestement convaincu les partenaires institutionnels cubains du sérieux et de la fiabilité des engagements pris et finalisés par CCF 41. Elle s’est vu confier, comme troisième étape de l’action engagée, un programme de donation au bénéfice du foyer maternel provincial de Sancti Spiritus. Les autorités compétentes ont identifié comme secteur prioritaire celui de la préparation, conservation et distribution de la nourriture vers les patientes et employé(e)s réparti(e)s dans quatre structures différentes et les donations font donc la part belle aux autocuiseurs, congélateurs et autres ustensiles de cuisine de collectivité. Jacques Burlaud, secrétaire général du Comité de CCF 41, a ainsi pu réaliser ce mardi 20 juin sur place à Sancti Spiritus, une première donation en équipements pour une valeur d’environ 1500 €. Les achats ont été ensuite menés, tambour battant (à la cubaine, c’est-à-dire avec une dose non négligeable d’écritures et d’aléas imprévus), chargés sur un camion-benne de l’administration municipale et livrés sans attendre à l’établissement bénéficiaire. Il a été convenu qu’un écho plus formel et officiel accompagnerait la seconde étape de la donation, prévue fin 2017 ou début 2018.

Parallèlement à cette action, le secrétaire du Comité poursuit la collecte d’œuvres originales d’artistes plasticiens cubains en vue de la préparation de la troisième exposition ARTE CUBANO, prévue début décembre à la Chapelle Saint-Jacques de Vendôme. « C’est une démarche délicate mais passionnante et les échos recueillis auprès des artistes concernés sont porteurs de projets très forts dont nous réussirons peut-être un jour à réaliser une part. Nous atteindrons cette année pour notre exposition de décembre les 35 artistes exposés et nous entendons bien maintenir un haut niveau d’exigence de qualité ».

Avant cela, en octobre, Cuba Coopération 41 donne rendez-vous à chacune et à chacun pour l’un ou l’autre des temps forts des « 5es Journées cubaines à Vendôme » qui proposeront, du 11 au 14 octobre, cinéma, musique, danse, photographie, théâtre et conte pour enfants, gastronomie, débats…

A suivre…

Le Petit Vendômois