«Dépannez-vous en dépannant un chômeur»

Mission accomplie grâce à l’Avade depuis 30 ans.

Le rôle de l’association vendômoise vers un retour à l’emploi des chômeurs a été salué unanimement, aussi bien par les élus, les salariés bénéficiaires, les partenaires sociaux et les « clients », à l’occasion de son trentième anniversaire.

L’Association Vendômoise d’Aide aux Demandeurs d’Emploi ( AVADE ) a présenté le bilan de ses activités durant les trente années écoulées, depuis que l’agrément en qualité d’association intermédiaire, pour faciliter la réinsertion de demandeurs d’emploi , lui fut octroyée en août 1987.Comme l’a rappelé Patrick Buisson , actuel président et rotarien lui-même, l’Avade est le résultat d’une action lancée en 1985 par le Rotary-club de Vendôme sous forme de gigantesques ramassages d’objets puis de revente par et au profit des jeunes demandeurs d’emploi , action de solidarité qui se structura rapidement sous forme de l’association vendômoise des jeunes demandeurs d’emploi ( AVADJE). Devenue officiellement association intermédiaire et souhaitant s’adresser à tous les publics de chômeurs, l’Avadje supprima sa relation d’origine aux Jeunes pour devenir l’Avade.

Un appel pressant

Ainsi sous les présidences successives du docteur Emmanuel Roubertie, puis d’Hélène Caron pendant vingt ans, et de Patrick Buisson l’association a développé ses missions d’insertion et de réinsertion sociale et professionnelle : orienter, informer, réconforter, accompagner les demandeurs d’emploi parfois en situation difficile, l’objectif étant de leur trouver du travail et dans la mesure du possible au plus proche du domicile. Les chômeurs sont embauchés par l’Avade qui les envoie pour exécuter des travaux divers chez les particuliers, commerçants, artisans, industries, collectivités et associations. Ainsi en 2016, 163 personnes ont effectué 33 157 heures de travail, en net progrès de plus de 15% par rapport à 2015. «Il faut y voir le résultat de l’amélioration de l’organisation interne, l’intensification de la prospection des clients, la création de notre site internet et l’implication des salariés , Claudine Gallas et ses cinq collaborateurs que je remercie vivement , comme tous ceux qui nous apportent leur soutien : l’aide de la Directe, le Conseil départemental, la Communauté du Pays de Vendôme.» précisa le président qui ne cachait pas aussi sa satisfaction devant le résultat encourageant en terme d’insertion professionnelle avec 38 «sorties positives», avant d’ajouter en conclusion «Pour continuer à nous battre, l’Avade a besoin d’un seuil de 33 000 heures de travail par an. Aussi j’adresse un appel pressant aux donneurs d’ordre, particuliers, collectivités et surtout aux entreprises commerces et artisans en cas de surchauffe ou de petites tâches»

Avade 638 bd du Président Roosevelt à Vendôme tel 02 54 80 25 34

