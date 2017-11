FESTISOL : le monde bouge, et vous ?

Depuis 2017, la Semaine de la solidarité internationale change de nom et devient le Festival des solidarités ou Festisol. Cette évolution met en avant la dimension conviviale et culturelle des manifestations mises en place, et permet de confronter chaque citoyen aux problématiques de solidarité par l’échange, le partage et l’entraide.

Pour sa première édition, le Festival des Solidarités se déroulera non plus sur une semaine mais bien sur quinze jours. En vendômois c’est le Collectif Solidaire Vendômois composé de plusieurs acteurs associatifs du territoire qui propose de nombreuses animations et ateliers du samedi 18 novembre 2017 au jeudi 30 novembre 2017.

Au programme : Soirée d’ouverture du festival sous le signe de l’interculturalité mélangeant danse, musique et théâtre. Projection de film, ciné-débat, ateliers d’expressions ou de cuisine pour partager et apprendre ensemble. Le tout dans la bonne humeur et la convivialité !

Le Festisol, c’est l’événement idéal pour s’informer, comprendre et agir en tant que citoyen du monde en devenant acteur de la solidarité ici et ailleurs.

– Samedi 18 novembre : Soirée interculturelle au Centre Culturel (24 avenue Georges Clemenceau à Vendôme)

18h45 : Accueil des visiteurs

19h00 – 20h15 : Diffusion du film «Partage» diffusé par l’association «Solidarité handicap hors frontières» (le film traite sur la collecte de matériel et le prêt local et international le tout fait par des personnes en situation de handicap)

20h15-20h30 : Débat autour du film «Partage»

20h40 -21h10 : Démonstration de danse orientale avec l’association «AS BELLY DANSE»

21h15-21h50 : Scène Ouverte (à confirmer auprès des animateurs du Centre Culturel )

21h50-23h : Concert de Bezzy (rappeur vendômois)

– Lundi 20 novembre : Ciné-Débat au Cinéma de Vendôme (2, rue Darreau)

20h : Film du Festival Alimenterre «Bientôt dans vos assiettes (de gré ou de force)» de Paul Moreira. Enquête sur la face cachée de cette industrie et sur son combat pour imposer les OGM.

21h30 -22h : Débat avec un intervenant pour parler du film

22h : Dégustation proposée par Artisans du Monde

– Mercredi 22 novembre : Après-Midi Jeux au Centre Culturel (24 avenue Georges Clemenceau à Vendôme)

14h-16h30 : Jeu de société géant pour sensibiliser les jeunes aux problématiques de solidarité locale avec l’association Solidarité Partage France-Equateur, Vend’Afrik

16h30-17h : Goûter avec les enfants

– Jeudi 23 novembre : La Faim des Paysans : les labours du futur au Centre CAF (3 rue du Colonel Fabien à Vendôme)

20h : Film du Festival Alimenterre proposé par la CAF : «La Faim des Paysans : les labours du futur» de Clément Fonquernie et Piet Van Strombeek. Ce film traite sur la situation de quatre agriculteurs vivant sur 4 continents (Inde, Argentine, Vietnam et France), et montre les gains de productivité réalisés ces dernières années, et la dégradation du principal outil de production des paysans, la terre.

21h : Petit Débat autour du film

– Vendredi 24 novembre : Disco Soupe au Marché (Place du Marché aux légumes à Vendôme)

15h-19h : Récupération des produits invendus du marché pour les mettre sous forme de soupe et les distribuer gratuitement aux passants. Le tout sous une ambiance disco en collaboration avec l’association Dos d’âne et quelques bénévoles pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

– Lundi 27 novembre : Intervention au Lycée Saint Joseph pour parler du Service civique International (18 Rue Lemyre de Villers à Vendôme)

15h15-16h15 : Les associations Centraider et Vend’Asso viendront présenter le service civique et le service civique international au Lycée Saint Joseph

– Mercredi 29 novembre : Ateliers cuisine enfants/ Parents au Centre CAF (3 rue du Colonel Fabien à Vendôme)

14h-16h30 : Atelier cuisine proposé par la CAF où les enfants et les parents pourront cuisiner avec l’aide d’un intervenant de l’association ALIRE. Inscription à la CAF obligatoire : 12 places

– Jeudi 30 novembre : Atelier Crowfunding au Pôle Chartrain (140 Faubourg Chartrain)

18h30 : Atelier proposé par Vend’Asso sur le financement participatif avec les outils de la plateforme HelloAsso.

Suivi d’un pot de l’amitié pour clôturer le festival en beauté

