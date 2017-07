L’ AVF de Vendôme a le sens de l’accueil

Cette association a la belle et lourde charge d’accueillir et de proposer des activités aux nouveaux arrivants à Vendôme et dans le Vendômois. Une vitrine qui se porte bien.

«Je suis heureuse de vous faire partager la vitalité de notre association», se réjouit Françoise Dupas, présidente de l’Accueil des villes française de Vendôme ( AVF Vendôme ). Et l’accueil, justement, il en est question lors de cette assemblée générale. Avec des formations dispensées en 2016 et spécifiquement réservées à l’équipe accueillante. «Tout naturellement, nos hôtesses, ambassadrices de l’association, accompagnent le nouvel arrivant dans son besoin de recréer des liens dans son nouveau lieu de vie. Ce sont elles qui sont à l’origine de ce cordon qui se noue entre les Vendômois installés et les nouveaux arrivants, et qui proposent nos animations», souligne la présidente.

Le label «Qualité» pour l’AVF

L’ AVF Vendôme propose des activités tout au long de l’année avec un tout nouveau atelier «Soirées jeux ou karaoké», animé par Pauline Pauchet, récemment nommée chargée de mission au sein du conseil d’administration. Une activité qui vient se rajouter aux 38 autres déjà mises en place, avec du nouveau mobilier de couleur pour l’entrée du local et une nouvelle plaquette pour mieux communiquer. Mais, en plus des nombreuses sorties qu’elle organise, l’ AVF participe à de nombreuses manifestations, comme la Journée des associations ou le encore Téléthon, en décembre. Sa traditionnelle Journée des nouveaux arrivants, le 3e samedi de novembre, sera bien sûr reconduite à la rentrée.

Une association phare de Vendôme qui vient de recevoir à Fondettes, en juin, le label «Qualité» pour son accueil et son dynamisme. Mais, compte tenu de sa vitalité, cette récompense n’est pas une surprise !

Alexandre Fleury