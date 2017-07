Un nouveau président : la roue tourne au Rotary

L’année « rotarienne » commence début juillet pour les quelque 32 000 clubs qui parsèment le monde. Le Rotary – club de Vendôme lui-même vient de changer de président : L’année « rotarienne » commence début juillet pour les quelque 32 000 clubs qui parsèment le monde. Le Rotary-club de Vendôme lui-même vient de changer de président : Françoise Dulieu qui fut la cinquième femme à présider le club, a remis le collier symbolique à Philippe Defrene qui se trouve désormais investi dans la conduite du club service avec son comité.

Avant de passer le témoin, la présidente sortante tint à saluer l'investissement des 27 membres du club dans l'organisation des différentes actions notamment le loto, le marché de Noël grâce aux articles fabriqués par les rotariennes et les conjointes, le salon du vin ou l'avant-première du film La Belle et la Bête.

Autant d’actions dont les bénéfices ont servi à doter les œuvres sociales du club comme l’aide au soutien scolaire d’une jeune fille atteinte de leucémie, la sortie au bord de la mer de jeunes handicapés ou encourager la lutte contre les maladies dégénératives du cerveau par un don de 2500€ à la Fédération pour la Recherche. Grâce au résultat du Marché de Noël, les sœurs franciscaines de Blois ont pu améliorer l’ordinaire de leurs jeunes pensionnaires en Inde.

Par ailleurs, le Prix du Travail Manuel a été attribué aux élèves en menuiserie et en métallerie du Lycée Ampère pour leur implication dans la réalisation du Jardin Zen dans la cour de l’établissement. Le Rotary club a continué à favoriser les échanges internationaux de quelques semaines avec le club contact de Gevelsberg et d’une année pour de jeunes vendômois et étrangers comme l’accueil cette année à Vendôme de la jeune japonaise Rira Akusawa à qui va succéder en Août prochain Sol, une jeune argentine, pendant que plusieurs jeunes vendômois s’expatrieront pour 12 mois…Le Rotary-club a également tenu à poursuivre l’action de développement solidaire créée par le club il y a plusieurs années pour faire «Reverdir le Sahel», ainsi qu’à assurer son aide à la Fondation du Rotary International en faveur de «Polio Plus» pour achever l’éradication de la polio dans le monde.

La présidente tint a rappeler tout le plaisir qu’ elle eut d’accueillir au mois de mai son homologue allemand avec une délégation des membres du Rotary-club de Gevelsberg pour la rencontre annuelle des deux clubs-contact depuis…1957 !

Enfin tous les rotariens devaient se réjouir qu’à l’occasion de cette passation de pouvoir, un nouveau membre soit intronisé : Maria Cristina Villa-Castilho, brésilienne, fille de rotarien et recommandée par le club de Salto pour avoir elle-même participé aux échanges de jeunes et s’être engagée dans les activités rotariennes, et qui vient travailler dans une grande entreprise internationale de Vendôme.

Une belle démonstration de l’universalité du Rotary International, comme le souligna le nouveau président Philippe Defrene, ancien proviseur du Lycée Ronsard, avant de proposer aux rotariens de se rassembler à nouveau pour une nouvelle année, comptant sur l’amitié et l’engagement des 28 membres pour « Servir d’abord », selon la devise du Rotary.

Si vous souhaitez participer à faire avancer l’humanité par des actions concrètes et dans l’amitié…Rejoignez le Rotary club de Vendôme ! Info Rens 06 84 99 79 73.

Le Petit Vendômois