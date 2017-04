Pôle Image 41 s’offre à Pâques

Pour la première fois depuis juillet, date de la création de cette jeune association tournée vers l’image, la réunion mensuelle qui réunit adhérents et non adhérents pour l’avancée des projets se déroulera un samedi matin plutôt que l’habituel rendez-vous du vendredi.

«Beaucoup ne peuvent pas venir en semaine à nos soirées mensuelles. Le bureau de l’association a donc décidé de déroger à la règle et de donner l’occasion à tout le monde d’assister à nos rassemblements et réunions pour échanger et partager sur notre projet et l’existence même de l’association», explique Patrick Lambert, président de Pôle Image 41.

Même si la date retenue coïncide avec le week-end de Pâques, ce sera comme à l’habitude un bon moment pour fédérer de nouveaux adhérents issus soit du métier de l’image, soit comédien, amateurs ou professionnels. Car cette association a l’ambition, qu’elle a déjà prouvée par l’importance de ses productions livrées en si peu de temps d’existence, d’encourager la création, l’enseignement, la diffusion et la production audiovisuelle dans le Vendômois et le Loir-et-Cher en général.

Objectif affiché : accueillir les productions professionnelles, y compris parisiennes, à 42 mn de la capitale, dans leur studio vendômois qui offre décors, espace, bureaux… pour le confort de la création. Rendez-vous samedi 15 avril à 10h30 pour échanger dans une ambiance chaleureuse et professionnelle.

Pôle Image 41, au 15, rue Jacques-Cartier, à Saint-Ouen.

poleimage41.fr ou contact@poleimage41.fr

Alexandre Fleury