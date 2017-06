Psycyclette passe par Vendôme

Du 20 au 27 juin, l’UNAFAM organise la 4e édition de « Psycyclette », un tour de France de 2000 km au départ de Versailles contre les idées reçues.

Traverser la France à vélo en faisant participer des personnes vivant avec des troubles psychique, des soignants, des bénévoles de l’Unafam et des cyclotouristes avertis. Plus de 200 «psyclystes» iront à la rencontre des habitants de chaque ville traversée afin de parler de leur initiative et de briser les tabous sur les maladies psychiques à travers des manifestations festives.

Depuis 2014, chaque année, l’Unafam lance cette manifestation. Pour la prochaine édition qui se déroulera du 20 au 27 juin, 4 parcours sont programmés dont l’un passera à Vendôme le 21 juin avec une arrivée prévue vers 18h15 et un départ le lendemain à 8h30. Les participants seront logés à l’auberge de jeunesse dans le quartier des Rottes. Venez à leur rencontre et partager leurs efforts ainsi qu’échanger avec soignants, malades, familles et bénévoles.

Renseignement : www.unafam.org

