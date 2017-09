Que se cache-t-il derrière le décor ?

Association née il y a un peu plus d’un an, Pôle Image 41 « Bien plus qu’un studio » réunit les nombreux acteurs et techniciens du métier de l’audiovisuel résidant en Vendômois.

Posé à Saint-Ouen, juste à côté de l’entreprise Chavigny, plusieurs productions ont eu lieu dans ce local transformé en gigantesque studio.

Le dernier projet de cette jeune association est d’acquérir un fond vert de 200 m2 qui permettra de tourner toute sorte de film et d’avoir la possibilité de réaliser des trucages plus importants.

Patrick Lambert et Frédéric Choquet, tous deux fondateurs de l’association, se sont attachés à faire vivre la création et à transmettre également. D’abord régulièrement sous forme de stages, et dernièrement avec un projet «Cinéma et handicap», à destination d’un public d’autistes.

En septembre, Pôle Image 41 ouvre ses portes aux Journées du patrimoine pour les visiteurs. Ainsi le plateau de 1000 m2 pourra être visité et les différentes réalisations de décors seront présentées au public. Une belle occasion aussi de rencontrer des professionnels et de visionner les créations artistiques, films, courts-métrages, clip…

Samedi 16 septembre 10h-18h – Studio de Pôle Image 41-Portes ouvertes-15, rue Jacques-Cartier, Saint-Ouen.

www.poleimage41.fr

Le Petit Vendômois