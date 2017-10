Une vocation, accueillir

Lorsque l’on arrive à Vendôme suite à un déménagement pour des raisons diverses, professionnelles ou par choix de vie, l’Accueil Ville de France (AVF) de Vendôme vous reçoit avec un grand plaisir.

Ses bénévoles au travers de multiples animations mettent tout en œuvre pour que chaque nouvel arrivant se sente un peu chez lui plus rapidement. En octobre, c’est la réception annuelle des nouveaux arrivants et les portes ouvertes qui permettront à l’association, en collaboration avec la mairie, de mettre en lumière toutes les activités possibles à Vendôme.

L’AVF ce sont des permanences dans plus de 300 villes en France. Pour le Loir-et-Cher, Vendôme est la seule rattachée à l’association nationale avec 320 adhérents. « A Blois, ils ont un accueil bien sûr mais la ville n’est pas rattachée à l’organisation. Pour nous, ce réseau AVF nous satisfait et nous trouvons beaucoup d’avantages, comme la mutualisation des formations pour nos bénévoles et un cadre bien défini », détaille la présidente de l’AVF Vendôme, Françoise Dupas. Beaucoup d’activités sont proposées au sein de l’association. « Plus nous faisons d’action au sein de nos locaux comme en extérieur, de créations d’ateliers artistiques ou pratiques, plus on donne envie aux habitants de nous rejoindre. Il y a toujours un moyen de rencontrer des gens suivant ce que l’on aime faire. Ce sont des rencontres entre les anciens habitants qui connaissent leur ville et les nouveaux arrivants permettant ainsi de se créer un nouveau réseau par le biais d’activités et de s’intégrer finalement bien plus vite dans la vie locale », poursuit la présidente.

Le samedi 14 octobre, le lendemain de la Réception des Nouveaux Arrivants, l’AVF Vendôme ouvrira ses portes toute la journée. Une occasion de découvrir l’étendue des activités proposées toute l’année.

Vendredi 13 octobre- 18h30 – Réception des Nouveaux Arrivants à la Porte St Georges à Vendôme

Samedi 14 octobre – de 10h00 à 18h00-Portes Ouvertes dans les locaux de l’AVF au quartier Rochambeau à Vendôme

Alexandre Fleury