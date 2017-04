Les Ateliers du Plâtre et l’art du feu

Une nouvelle adresse à Vendôme, un nouveau bâtiment et une nouvelle activité autour du feu pour l’entreprise de Julien Renard, Les Ateliers du Plâtre, qui sera en portes ouvertes les 22 et 23 avril. Un atelier bien plus grand et surtout un showroom qui lui permet d’exposer son savoir-faire en matière de création en staff, plâtrerie et mélange de matières.

Désigné en 2000 comme meilleur ouvrier de France dans la catégorie plâtrerie/staff après son tour de France, Julien Renard a tracé sa route depuis la création de sa société en décembre 2005. «Dorénavant, grâce à ce showroom, je vais pouvoir exposer une simple partie du savoir-faire de la société. Mon idée n’était pas de le surcharger, car ce qui m’importe, c’est de me déplacer chez le client pour savoir ce qui est possible de faire comme décor par rapport à leurs envies», explique-t-il. En plus du plâtre, l’entreprise travaille également la pierre et le métal en réalisant des habillages spécifiques. «Nous savons faire les plaques de plâtre, le staff, ce mélange de matière. L’idée d’étaler de la laine de verre et des plaques au mètre carré ne m’intéresse pas. J’aime ce métier pour la création qu’il me permet d’exercer», explique avec force Julien Renard.

«J’aime le feu»

Dans son tour de France, avec son dernier patron, Julien Renard est employé dans le sud de la France par un cheministe pour réaliser les habillages et les hottes de cheminée, circulaires et design. «J’ai toujours gardé le milieu de la cheminée au cœur de mon activité, j’aime le feu. Je ne suis pas chauffagiste, mais le feu d’un poêle ou d’un insert crée un univers, une ambiance dans la maison.» Naturellement, Julien Renard vient de fonder une autre entité, «L’Art du feu», qui est également abritée dans ces nouveaux locaux. Spécialisé dans la flamme bois, il se tourne également vers les poêles de masse, c’est-à-dire une accumulation de chaleur restituée bien après l’arrêt du feu. Distributeur exclusif d’une marque finlandaise, ces éléments seront également présentés dans son showroom.

Comme il le souligne, Julien Renard a son travail dans les mains et non derrière un bureau, avec autant de plaisir à créer qu’à poser. Une occasion de le rencontrer et surtout d’observer un savoir-faire unique dans le Vendômois exposé dans ce nouveau et incroyable showroom. Là où toutes les matières se côtoient.

Le Petit Vendômois