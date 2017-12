Le beau Noël d’ Enedis aux Restos du cœur

En relation avec les mairies, dans le cadre de son aide aux associations caritatives et afin de poursuivre sa politique solidaire de prise en compte des factures impayées en matière de consommation électrique, Enedis a offert aux Restos du cœur 41 un camion.

Certes pas tout neuf, loin de là, mais un camion qui servira aux équipes évoluant en campagne afin de disposer d’un engin roulant de plus après sa transformation en épicerie.

Le Trafic Renault servira, selon les besoins, avec les autres véhicules, sur les secteurs de Oucques, Beauce-La-Romaine, La Ferté-Imbault, Salbris, Saint-Laurent-Noaun, base logistique de la flotte, et dans d’autres communes selon les cas et les dons pouvant permettre l’achat d’autres engins roulants. Car il y a de plus en plus de demandes et le mal touche maintenant, après les grands centres urbains, les zones rurales non encore atteintes par le Mal. Les mêmes services que dans un centre fixe type Blois sont proposés en tournées avec un accueil plus proche car les liens se nouent bien plus vite qu’en ville.

Richard Mulsans