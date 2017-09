La Beauceronne : depuis 25 ans au service du patrimoine privé et public

Du Loir à la Loire, de la Beauce au Perche, déjà plus de deux décennies que l’entreprise La Beauceronne, spécialiste en maçonnerie et taille de pierre, œuvre avec passion sur ses chantiers de restauration.

Réinventer les techniques ancestrales du chanvre et du torchis

A ce jour, près de 40 églises et autant de belles demeures ont été restaurées avec le savoir-faire ancestral. C’est en 2000 que Pascal Romano reprend l’entreprise. Issu de l’artisanat et de la formation compagnonnique, c’est après une sérieuse expérience dans la restauration des monuments historiques en Loir-et-Cher qu’il obtient en 2002 avec son équipe de maçons pierreux et tailleurs de pierres, une qualification régionale, leur permettant d’œuvrer sur des bâtiments anciens répertoriés.

Aujourd’hui, La Beauceronne est largement tournée vers la clientèle privée. Elle tient et compte bien préserver ses méthodes de travail : réaliser des enduits à base de chaux naturelle et de sables locaux appliqués à la main (les enduits prêts à l’emploi ou projetés machine sont à exclure du bâti ancien). Maîtriser les matériaux du passé, en remontant ou restaurant des murs de moellons, de pierres ou de briques, reprendre des structures anciennes affaiblies par le temps, modifier ou créer des ouvertures, créer ou remplacer des lucarnes, des corniches et des emmarchements. Réutiliser ou réinventer des techniques tel que le chanvre et le torchis. Restaurer les fermes qui agrémentent notre terroir.

A chaque chantier son siècle, son histoire et ses empreintes laissées par les techniques des anciens compagnons qui ont construit ou restauré avant nous. C’est donc avec le même esprit d’humilité que La Beauceronne poursuit sa passion, restaurer sans altérer le passé et ainsi pérenniser notre patrimoine.

La Beauceronne, 02 54 23 05 30, www.lebatiancien.com

Le Petit Vendômois