Ça roule chez GGLC Peugeot Vendôme !

Après des travaux de restauration, GGLC Peugeot Vendôme vient de changer de look, et David Sassiat en a pris le volant depuis juillet. Vendômois d’origine, il était venu se former en 2013 aux véhicules d’occasion au sein de cette concession. Travaillant pour le groupe PGA Motors depuis dix sept ans, il est passé par tous les postes. Arrivé en tant que stagiaire à Montargis, il a gravi tous les échelons au sein du constructeur national. Avant d’arriver sur Vendôme, David Sassiat dirigeait la concession d’Amboise.

«Je souhaitais revenir sur mes terres vendômoises, mon vœu a donc été exaucé ! C’est un nouveau challenge pour moi car la tâche est immense. Mais, j’aime les défis! Je vais développer les ventes, me rapprocher des agents qui couvrent tout le territoire vendômois», s’enthousiasme le nouveau directeur, par ailleurs très engagé dans la vie associative.

Avec le nouvel hall entièrement digitalisé de la concession, GGLC Peugeot Vendôme affiche sa volonté d’être au plus proche de la clientèle, à qui elle propose, par exemple, de prendre des rendez-vous en ligne pour l’après-vente. Ou encore de consulter sur le site autosphere.fr toutes les offres de véhicules d’occasion disponibles en quelques clics (plus de 10 000 y sont répertoriés au travers de plus de 25 marques). Ouvert du lundi au samedi, GGLC Peugeot Vendôme vient aussi de créer une page Facebook pour retrouver toute l’actualité de la concession.

Le Petit Vendômois