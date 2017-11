La Cave se bonifie

D’abord sous l’enseigne Intercaves, Martial Carpentier a choisi de poursuivre son activité sous une nouvelle appellation : La Cave . Un changement de nom, mais aussi un nouveau positionnement indépendant avec une sélection de producteurs et un rayon épicerie plus étoffé.

C’est à 18 ans que Martial se lance dans l’aventure de la vente de vin. «J’ai démarré à l’époque comme dépositaire d’ Intercaves avec un stock mis à disposition. Mais, j’ai toujours eu l’envie d’être mon propre patron. J’ai ouvert non-stop du lundi au dimanche pendant trois ans, et j’ai racheté le stock pour devenir franchisé au bout de 36 mois», explique-t-il. En 2003, sa femme Laëtitia le rejoint et l’affaire se développe. En se rapprochant du groupement Intercaves, il prend alors en responsabilité la partie bière qui n’existait pas au sein de la franchise pour les 130 boutiques françaises. «Etre indépendant dés le départ de l’aventure aurait été compliqué. En étant épaulés pour la partie marketing et la sélection des produits, cela m’a permis de connaître parfaitement le métier.»

Vingt six ans plus tard, Martial Carpentier lance sa propre marque : La Cave , créée au printemps dernier. «Je passe dorénavant en direct avec mes fournisseurs, je découvre de merveilleux chais partout en France, le vin fait voyager», avoue ce connaisseur. Avec 1450 références en permanence, et 2000 pour les fêtes de fin d’année, La Cave propose une sélection de 300 whiskies et un rayon épicerie fine en vogue, avec notamment l’arrivée de la bière locale Ronsard, qu’il stocke pour le Vendômois. Pour le Beaujolais nouveau, il travaillera avec la maison Duculty, l’orfèvre du saucisson sec.

En perpétuelle recherche de nouveautés et de vins prestigieux à petits prix, la Maison Carpentier sait mettre les papilles en éveil pour ses clients.

