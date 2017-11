Conférence nationale des territoires : pour y voir «vraiment» plus clair ?

Sollicités de toutes parts, les maires et élus des diverses structures en place en France depuis des décennies, pour ne pas écrire des siècles, ont été, une nouvelle fois, interrogés et sondés sur leurs attentes, leurs préoccupations, leurs espoirs, en matière de vie des territoires qu’ils gèrent et sur lesquels ils évoluent pour le grand bien de leurs administrés. Et ce au fil des élections locales et des consultations nationales.

La conférence nationale des territoires , souhaitée par le Premier ministre et le président de la République, en relation avec le Sénat, a vu les préfets consulter les élus locaux. En Loir-et-Cher, Jean-Pierre Condemine a mis en place les structures appelées à bâtir un pacte de confiance entre les pouvoirs locaux et l’État, sur la base d’une organisation souple et intelligente… Et ce en présence de Maurice Leroy et Marc Fesneau, députés ; Nicolas Perruchot, président du Conseil départemental ; Catherine Lhéritier, présidente de l’Association des maires de Loir-et-Cher (pas encore nommée…) et vice-présidente du Conseil départemental ; Lionella Gallard, maire de Cheverny et conseillère départementale de Vineuil au nom de l’Association des maires ruraux, tandis que dans la salle bon nombre d’élus locaux et régionaux ainsi que des chefs de services prenaient connaissance des dossiers à étudier. A savoir la fracture territoriale ; les expérimentations territoriales et la simplification réglementaire ; l’ingénierie territoriale et l’appui à l’investissement.

Les élus ne semblent pas très chauds pour cette nouvelle machine à gaz mise en place qui ne fera que conforter ce que tout le monde sait plus ou moins, déjà. Il faudra toute la diplomatie qui est la sienne, avec sa sagesse, pour que Pierre Bousquet, ancien secrétaire général de la sous-préfecture de Vendôme et ancien chargé des Quartiers Politiques de la Ville (QPV) à Blois, nommé chef du service interministériel d’animation des politiques publiques, puisse faire passer le message et travaille en bonne entente avec tout le monde…Pourvu que la montagne n’accouche pas, dans le brouillard administratif, d’une souris…

Lire également l’article Quel avenir pour le Territoire Vendômois ?

Richard Mulsans