Contrat de ruralité pour des projets concrets

Conclu pour six ans, le contrat de ruralité signé dans le Loir-et-Cher par l’Etat, la Région, le Département et les collectivités coordonnera les dispositifs, les actions et les moyens en vue de favoriser la réalisation de projets structurants sur le territoire défini.

Avec un programme pluriannuel d’investissement de 42,7 millions d’euros sur six ans, ces contrats de ruralité permettront d’étendre un programme de développement du territoire et de services à la personne. Une aide complémentaire en somme pour des projets déjà dans les cartons et qui concerneront des domaines variés, comme l’accessibilité aux services et aux soins, l’attractivité économique et touristique, la redynamisation des bourgs-centres, la transition énergétique, la cohésion sociale ou encore la mobilité des personnes. Ce contrat de ruralité a été validé et sera composé d’une convention d’objectifs qui constitue le cadre, un calendrier prévisionnel d’actions et les moyens nécessaires pour les mettre en œuvre.

Pour le Vendômois, il concerne l’ensemble des EPCI à fiscalité propre de l’arrondissement de Vendôme, soit l’agglomération des Territoires Vendômois (la nouvelle intercommunalité regroupant 66 communes), la communauté du Perche et du Haut Vendômois et la communauté des Collines du Perche. «Porté sur la base du volontariat, c’est la traduction d’un projet de territoire partagé, structurant, opérationnel, élaboré de manière coordonnée avec l’ensemble des acteurs de terrain», concluait Jean-Pierre Condemine, préfet de Loir-et-Cher, à la sous-préfecture lors de la signature entre les partenaires.

Alexandre Fleury