Convention signée pour la Régie

La Régie de Quartiers, avec sa présidente Florence Bour, était chez Val Dem vendredi 31 mars pour signer la 4e convention pour son activité de recyclerie, collecte et transformation d’objets.

«Dans deux de nos déchetteries sur les sept que nous possédons, nous accueillons deux «valoristes» de la Régie de Quartiers qui vont trier et mettre en benne ce qui peut être récupéré», souligne Thierry Boulay, maire-adjoint de Thoré la Rochette et président de Val Dem, le syndicat mixte de collecte, de traitement et de valorisation des déchets ménagers du Vendômois.

Cette convention qui doit être signée chaque année car inscrite au budget, permet à la Régie de Quartiers de bénéficier de 15 000 euros.

L’objectif pour Val Dem est de capter du gisement qui n’aille pas en enfouissement, car cela coûte cher et le syndicat préfère favoriser le recyclage, et donc la Régie de Quartiers, à maintenir cette activité plutôt que de payer pour un enfouissement improductif. Des emplois sont à la clé et en même temps, la réutilisation des déchets permet un acte environnemental non négligeable.

Parallèlement à ses activités traditionnelles, la Régie de Quartiers se tourne également vers d’autres possibilités, comme le recyclage de palettes en meuble, une activité qui débute et qui donne des résultats surprenants.

Alexandre Fleury