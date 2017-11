La Cuisine centrale s’adapte à tous les régimes

A Vendôme, les repas servis auprès de diverses collectivités sont préparés par la Cuisine centrale. Mais, afin de mieux gérer son stock, comme ses menus, la structure a choisi de se doter d’un tout nouveau logiciel. Son nom : « Fusion ».

«Il y a sept ans, la Cuisine centrale fonctionnait exclusivement pour les écoles de la ville. Depuis, nous nous sommes diversifiés avec les maisons de retraites, les crèches et les portages de repas à domicile en plus des écoles élémentaires», souligne Rudy Rolland, directeur de la Cuisine Centrale depuis 2010.

Du coup, ces nouvelles activités apportent une diversité des menus et offrent une mise en place de régimes que la structure vendômoise ne produisait pas auparavant. «Cela complexifie la production, et rend le process plus compliqué ainsi que la gestion des commandes d’où la nécessité d’un logiciel spécifique», détaille le directeur.

Cet outil informatique a pu être acquis dans le cadre d’un appel à projet lancé par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) auquel la Cuisine Centrale a répondu avec le Syndicat mixte de collecte, de traitement et de valorisation des déchets ménagers du Vendômois (ValDem), partenaire dans le cadre d’une campagne anti-gaspillage alimentaire.

Il a fallu une année pour programmer et développer ce logiciel afin de l’adapter à l’usage de la Cuisine centrale. Il est mis en service dès ce mois de novembre et permettra de livrer les quelque 1300 repas préparés par jour, notamment en période scolaire.

