Chez Antoine, en rouge et noir

Antoine Hubert vient de reprendre en octobre dernier la boucherie-charcuterie de Saint-Amand-Longpré. Rencontre avec un artisan d’avenir.

Avec sa belle enseigne rouge et noire, fabriquée par l’Ebénisterie du Moulin, à Naveil, aux lettres « H » et « A » peintes sur la devanture, la boutique offre une mise en rayon soignée. Et la viande et la charcuterie n’y sont pas disposées par hasard. Ici, les produits sont mis en valeur, l’essentiel finalement.

Entré en apprentissage charcuterie en 2010 chez Jackie Bourguigneau, à Villiers-sur-Loir, puis en mention complémentaire traiteur et en BP chez Joël Chaillou, Antoine Hubert a été à bonne école pour la qualité des produits qu’il sert dorénavant à ses clients gourmets. Avec deux bouchers dans l’équipe, le patron souhaite cependant développer sa partie traiteur, sa vraie spécialité : «Les cocktails, c’est ce que je préfère. Se démarquer en mettant les produits en valeur, comme de la pâtisserie, mais en version salée, et avec une présentation irréprochable.»

Et le jeune homme de 22 ans est loin d’être inconnu sur le territoire. En plus d’être originaire du Vendômois, c’est également un sportif émérite. Plusieurs fois champion régional en duathlon au sein de l’USV Triathlon, cycliste en parallèle à l’UCV, avec ses nouvelles responsabilités, Antoine Hubert a dû malgré tout mettre la pédale douce sur ces activités sportives. «C’est pourtant un équilibre de vie. Je m’y remettrai, c’est sûr, cela forge le caractère. Et puis pour mon installation, j’ai eu de la chance. Le cocon familial et les amis m’ont tous donné un coup de main. Les commerçants m’ont également aidé à m’intégrer très facilement dans le village.»

Les fêtes de fin d’année approchent, Antoine Hubert vient tout juste de composer sa carte de menus de réveillon et autres mets festifs. Une belle occasion d’apprécier ses produits et son savoir-faire.

Alexandre Fleury