TOUT UN FROMAGE, un bonheur qui se partage…

Une fois sa formation acquise chez les Fromagers de France, Stéphanie Daniel a créé la boutique « Tout un Fromage » à Vendôme en janvier 2009, tout d’abord installée faubourg Chartrain puis déplacée Place St Martin en mai 2015, avec pour devise «On ne peut pas acheter le bonheur mais on peut acheter du fromage et c’est presque pareil…».

Stéphanie travaille avec des producteurs fermiers et locaux, comme La Ferme des Érusées à Sargé-sur-Braye pour les fromages et la Ferme de la Vallée Boisée à Mazangé pour les œufs. Vous trouverez également quelques produits d’épicerie fine : foie gras et produits accompagnement culinaires, vins, bières de chez Carole Honigmann (à St Lubin en Vergonois)…

La nouveauté pour cette fin d’année ? L’ouverture d’un bar à fromages, ouvert du mardi au vendredi de 12h à 14h : assiettes de fromages et charcuterie basque avec salade et pain de la boulangerie «Le Fournil du Château». Avec des midis à thème comme les déjeuners raclette. Dès les beaux jours, des petites tables seront installées pour déguster dehors. C’est pas pour demain, mais n’en faisons pas… toute une histoire ! Et n’attendons pas la terrasse pour aller voir….

Le Petit Vendômois