Un hôtel chic très personnel au centre de Vendôme

«Si vous êtes Jean Dujardin, George Clooney, Daenerys du Typhon de la Maison Targaryen, ou une mannequin de chez Victoria Secret : vous pouvez entrer. Pour les autres, «Merci de ne pas déranger». Voici ce qui est écrit sur le petit macaron accroché sur la poignée de porte de chaque chambre. C’est à dire 29… car à cette adresse on compte 27 chambres sur quatre étages plus deux au rez-de-chaussée accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Un relookage complet, un énorme chantier, un grand pari pour ce jeune couple habité par le monde de l’hôtellerie. Pourtant, leur port d’attache, c’est «Honfleur»… pour le charme… tout est dit. On comprend tout cela quand on découvre l’hôtel Vendôme. Valérie et Dominique investissent sur une adresse trois étoiles… un établissement qui s’évanouissait bien que placé en plein centre-ville où tout se découvre à pied. Un bel atout pour le touriste autant que pour le voyageur d’affaires. Le potentiel était là. Il ne restait plus qu’à imaginer. Le couple planche, les idées fusent. Dominique chausse la casquette de maître d’œuvre afin de coordonner le grand chantier.

Le côté vieille France ; moquette partout, cloisons et couloirs disparaissent au profit de la lumière, de l’ espace. Le style Napoléon III s’impose. Les corniches se profilent sur les quatre étages et dans toutes les pièces, jusque dans les salles de bains. Miroirs, gravures, sanitaires, tout est chic. Signature XIXe… noir, blanc, rouge. Dallage à cabochons, parquets en chêne, lustres, lampes de chevet, tables, petit bureau, chaise capitonnée et corbeille faites sur mesure. Literie de haut de gamme. Quant aux détails comme les couvre-lits, les têtes de lit, il s’agit là du top des nouveautés repérées dans les magazines de décoration. Un véritable petit hôtel chic de chez chic. Le monogramme sera imprimé sur le tapis de couloirs en sortie d’un ascenseur flambant neuf, que même certains 4 étoiles peuvent jalouser.

Nous sommes à Vendôme et c’est un réel étonnement dans le registre du tourisme. On encourage le projet de Valérie, ouvrir un salon de thé sur terrasse des anciennes écuries, un bar comme on en rêve, tout cela dans notre cher Loir-et-Cher. Art de vivre quand tu nous tiens, ne nous lâche pas !

Hôtel Vendôme.

15 Faubourg Chartrain,

41100 Vendôme,

www.hotelvendome.fr

Photos Marc Broussard

Catherine Taralon