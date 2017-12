Plaskit, une belle histoire de famille

Plaskit est une entreprise de conception, fabrication et pose de portails sur mesure créée à Areines en mai 2003 par la famille Grattery. Didier, le père, assure son rôle de guide en s’occupant à titre bénévole des démarches administratives et en supervisant régulièrement le bon fonctionnement de l’entreprise tandis que Sylvie, la mère, se charge de la gérance. Benoît, l’un des fils, doté d’un bac électronique et d’un BTS maintenance industrielle, assume la partie technique.

Dans le souci de développer l’entreprise, Benoît, aujourd’hui responsable commercial de la société, lance la fabrication de clôtures et portails en profilés aluminium capotés de PVC, système révolutionnaire en finition sans vis apparente, qui permet de réaliser des portées de 6 mètres (gainage PVC teinté dans la masse garanti 10 ans avec norme NF). Stéphane, le second fils, après l’obtention d’un BTS Maintenance Industrielle et spécialisation «Automatisme», rejoint le reste de la famille en septembre 2004 ! Un an après, c’est l’inauguration de Plaskit !

Petit à petit l’entreprise s’est développée, s’est diversifiée et s’est agrandie pour être devenue aujourd’hui un fabricant compétitif et sérieux !

Le Petit Vendômois