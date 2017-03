Quarante ans à imprimer

A l’heure des tablettes tactiles, le village de Mazangé, à l’ouest de Vendôme, peut s’enorgueillir de posséder une imprimerie professionnelle depuis 1974.

ICM Imprimeur, dont Frédéric Noury, la deuxième génération, tient la barre depuis 20 ans, n’a pas cessé de moderniser son outil de travail.

«Je me souviens en 1990, lorsque nous avons acheté notre premier ordinateur Mac de PAO (pagination assistée par ordinateur). C’était un évènement, j’ai été formé pendant trois jours seulement puis je me suis lancé sur des logiciels inconnus de mise en page», s’amuse Frédéric Noury, gérant d’ICM Imprimeur.

Quand il a rejoint, en 1982, la société créée par son père Guy, il n’y avait que la typographie, la traditionnelle machine où les caractères et l’encre se trouvent en direct sur le papier et où on lit l’image à l’envers. D’ailleurs, Frédéric en possède encore deux exemplaires qu’il fait tourner de temps en temps pour des imprimés bien précis, comme des carnets à souches numérotés ou des facturiers.

«Après ma formation, lorsque je suis rentré chez ICM, j’ai développé l’imprimerie offset que j’avais apprise à l’école en achetant notre première machine. Une presse offset plus rapide à mettre en route et bien plus facile d’utilisation», se souvient il.

Depuis, Frédéric Noury n’a eu de cesse d’investir dans du matériel pour moderniser et suivre sa clientèle fidèle. Aujourd’hui, il travaille toujours avec l’offset mais vient d’acquérir, entre autre, une presse numérique bien plus précise et qui imprime en recto verso. Un coût maitrisé pour toutes les impressions et qui lui permet de suivre et de produire tout type de projet adapté aux associations, aux particuliers et aux entreprises où il se déplace régulièrement pour conseiller. Une ouverture également vers les affiches ou les Roll’up grâce à l’acquisition récente d’un traceur et l’impression d’objets publicitaires .Un contact facile avec des conseils sur mesure ainsi qu’une réactivité rapide sont ses atouts aujourd’hui.

ICM imprimeur c’est une imprimerie moderne qui offre des solutions clés en main avec «un savoir faire sur mesure» en somme.

