La Chambre de Métiers et de l’Artisanat en visite

Une délégation de la Chambre de Métier et de l’Artisanat de Loir-et-Cher (CMA) emmenée par son Président Stéphane Buret, s’est déplacée sur le Vendômois pour y rencontrer les artisans.

Elle s’est arrêtée à Naveil chez Vendôme Inox, qui fabrique des pièces pour l’agroalimentaire, le médical ou le nucléaire. La matinée s’est déroulée sur la zone artisanale La Métairie, à Epuisay pour visiter l’entreprise Vivre Eco. Le dirigeant, Samuel Breton, a expliqué l’historique et le fonctionnement de son entreprise innovante et particulièrement soucieuse du développement durable. Le constructeur de maisons à ossature bois a créé l’entreprise en 2005 avec l’installation de son entrepôt sur la zone artisanale en 2012. «C’était idéal pour démarrer puisque la zone bénéficiait à l’époque du dispositif d’exonération d’impôts en zone de revitalisation rurale (ZRR). Malheureusement ce n’est plus le cas aujourd’hui, alors que j’avais prévu plus de temps pour asseoir l’entreprise et son développement avec ce dispositif».

Au départ, cet ingénieur de formation, a débuté tout seul en sous-traitant la construction des maisons. Aujourd’hui, les 16 employés sont constitués en Société à responsabilité limitée au capital variable (SARL) dont 25 % appartient aux salariés qui le désirent. L’entreprise fait partie d’une coopérative d’achat la COBAT, spécialisée dans la fourniture de matériel de couverture, charpente, ossature bois, isolation, plâtrerie, maçonnerie et carrelage. Elle permet à ses adhérents d’optimiser leurs approvisionnements et de se développer. Ce sont eux qui choisissent les produits, et peuvent de par leur nombre influer sur les coûts et donc être plus compétitifs. «J’ai gagné une journée de travail par semaine en participant à la coopérative. Je n’ai plus besoin de courir après les fournisseurs et attendre les livraisons pour démarrer un chantier» déclare Samuel Breton. «Les employés, tous spécialistes, de l’entreprise ont chacun leur particularité avec une polyvalence qui autorise une grande souplesse dans la réalisation des chantiers. On gagne ainsi du temps. Chaque année, nous avons deux apprentis, parfois en alternance, mais c’est de plus en plus difficile d’en trouver qui accepte de venir faire leur formation en milieu rural» continue-t-il.

L’engagement de la commune et de la Communauté de communes des coteaux de la Braye, aujourd’hui devenue Territoires Vendômois, porte ses fruits puisque les travaux d’installation d’une plate-forme de la COBAT, ont commencé sur la zone artisanale. L’approvisionnent de nombreux d’artisans du territoire s’en trouvera ainsi grandement facilité avec un moindre coût. Stéphane Buret a déclaré, lors de la visite, «Vivre Eco véhicule une image de réussite sur le territoire. Notre travail d’accompagnement et de développement de ce type d’entreprise artisanale est encourageant pour tous les futurs artisans qui veulent s’installer. Notre travail est de les aider au maximum quant à la réalisation de leur projet, qu’il soit de création ou de reprise, de parfaire la formation qu’ils désirent et de simplifier les démarches administratives afin qu’ils se consacrent totalement à leur métier.»

Gabriel Turpin

Le Petit Vendômois