Des créations d’emploi pour 2017

Après une expérience professionnelle de plus de 20 ans en tant que technico commerciale dans le diagnostic médical et directrice d’une agence Domidom sur Blois depuis 2012, Laurence Avelange, 42 ans, a décidé de poursuivre l’aventure entrepreneuriale sous l’enseigne Adhap Services, en accord avec ses valeurs humaines et professionnelles .

Après avoir été moi-même confrontée à la perte d’autonomie d’un de mes proches, c’est tout naturellement que je me suis tournée vers le secteur de l’aide à domicile. Rejoindre Adhap Services répond à un véritable souhait, en tant que chef d’entreprise, de proposer aux Vendômois fragilisés des solutions sur mesure. Cette deuxième structure permettra également de créer de nombreux emplois non délocalisables qui contribueront au développement économique de notre département.»

Après avoir sensibilisé ses équipes, Adhap Services Vendôme initiera une démarche innovante de sensibilisation auprès du grand public grâce à la combinaison de vieillissement lors de portes ouvertes durant tout le mois de février. En effet, venez tester vos 80 ans avec la combinaison – simulateur de vieillissement au centre directement. Ce matériel novateur a été créé à l’origine pour permettre aux industriels de développer des produits et services adaptés aux personnes âgées ou handicapées.

Des solutions sur mesure donc pour les Vendômois en perte d’autonomie Le centre Adhap Services intervient sur l’ensemble du département du Loir et Cher, proposant des solutions professionnelles d’aide à domicile, tenant compte du rythme de vie, des contraintes et habitudes de chacun. Pour offrir un accompagnement entièrement personnalisé, une évaluation des besoins est réalisée par l’infirmière, en amont de chaque prise en charge, au domicile de la personne. Les prestations (aide à l’hygiène, aide au lever/au coucher, préparation et aide aux repas, travaux ménagers, garde, services spécifiques Alzheimer etc.) sont assurées par un personnel qualifié, spécifiquement formé au maintien à domicile grâce à l’Institut de formation Adhap. Pouvant répondre aux demandes urgentes (sous 24 à 48h), l’équipe du centre est disponible 7j/7 et assure une permanence téléphonique 24h/24 pour ses bénéficiaires.

Adhap Services de Vendôme :

33, avenue Gérard Yvon 41100 Vendôme

Merci de prendre rendez-vous auprès de :

Laurence Avelange, l.avelange@adhapservices.eu, 06.82.19.75.00

Le Petit Vendômois