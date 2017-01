Deux entreprises vendômoises à l’honneur aux Tops de l’Entreprise

Rendez-vous incontournable de la vie des entreprises et de l’économie de notre département, les Tops de l’Entreprise 2016, organisés par La Nouvelle République, à Cap’Ciné Blois ont mis en relief le dynamisme des femmes et des hommes qui, jour après jour, et malgré les difficultés, relèvent des défis. Pour leurs entreprises, de toutes tailles, mais aussi pour conserver et développer des critères d’innovation et l’emploi en général.

La lecture du palmarès, en présence de nombreux invités, a permis de mettre, à l’honneur, deux entreprises du Vendômois, à savoir Tobeca, dans la catégorie Femmes et Hommes de talent. Adrien Grelet, tout jeune entrepreneur trentenaire, s’est spécialisé, surtout en famille, dans la fabrication et la commercialisation d’imprimantes 3D qui vont permettre de résoudre bon nombre de découvertes dans divers domaines. Il semble que l’on assiste là aux premiers balbutiements d’une technologie de pointe appelée à un avenir prometteur, tant pour les particuliers que les entreprises.

Le Top des Jeunes et de l’Entreprise est allé à la société Baumer (145 salariés) dirigée par Jean-Louis Dupré. Spécialisée en instruments de mesure et de pression, cette entreprise a, surtout, développé une coopération forte avec les élèves de la section sciences et technologies de l’industrie et du développement durable du lycée Ronsard de Vendôme. Ces échanges, en classe et sur le terrain, afin de mieux faire connaître les activités y développées et sensibiliser les jeunes à la force du tissu industriel local, sans négliger, pour autant, les cours scolaires, permettent d’abattre certaines frontières entre monde du travail et éducation, de manière civique et intergénérationnelle. De plus, il a été prouvé que, dans ce domaine, une parfaite maîtrise de l’anglais est plus que nécessaire, sinon obligatoire.

Le Top des Tops sélectionné par le public a sacré Transmanut SA de Vineuil pour la conception de son tire-palette passe-partout embarqué sur le camion même et qui va faciliter les livraisons en milieu urbain ou difficile d’accès, tout en jouant la carte écologique.

Richard MULSANS

Le Petit Vendômois