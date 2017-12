Une éditrice très inspirée

Cela fait maintenant deux ans qu’Audrey Cornu a lancé sa maison d’édition sous le nom «Les Editions Inspire». Amoureuse des livres depuis sa plus jeune enfance et grande lectrice, Audrey Cornu vient de s’installer à Vendôme. Rencontre avec une femme passionnée.

Quel parcours faut-il suivre pour devenir éditrice ?

Je ne saurai vous dire. La passion de la lecture, le désir de la découverte de nouveaux auteurs, bien sûr. Pour ma part, j’ai fait une prépa HEC, puis une école de commerce. Beaucoup de mathématiques pendant mes études, mais également la découverte de la philosophie, et nombre de lectures par obligation. C’était un véritable plaisir, avec des livres essentiels que l’on ne lirait pas forcément spontanément. Je n’ai pas suivi de formation purement littéraire, ce qui interroge certains sur la légitimité à laquelle je peux prétendre à travailler les textes des auteurs. C’est un dialogue que l’on installe avec eux, et lorsque je les lis, je peux leur apporter un autre regard, parfois critique, sur leur texte. Un challenge que j’étais prête à affronter, et dans la pratique, ça se passe pas mal. Le cœur du métier d’éditeur, c’est d’apporter ce regard critique sur un texte pour le retravailler pour qu’il soit encore meilleur.

Les Editions Inspire existent maintenant depuis deux ans, où en êtes-vous ?

Actuellement, notre catalogue compte sept livres parus, nous n’en publions pas plus de quatre par an. Christophe, mon conjoint, travaille sur Paris, mais il participe activement à cette aventure. Pour une question de stock, je fais imprimer de petites séries, que je peux ensuite réimprimer. La distribution des livres dans les points de vente n’est pas forcément simple, mais nous sommes référencés dans les bases de données des libraires en France, chacun d’entre eux peut y avoir accès et donc les commander. A l’origine, nous avions fait le choix du numérique pour une question de budget. Aujourd’hui, nous y avons ajouté le papier et nous proposons les deux formules avec une offre à cinq euros pour le numérique. Je suis toujours à la recherche de nouveaux auteurs. Notre dernier livre publié 1789, l’été de sang, de Frédéric Michelet, un thriller historique, a été récemment remarqué par Pascal Lainé, prix Goncourt 1974 pour La Dentellière. Ca nous encourage pour la suite.

Les livres sont disponibles à Vendôme à la Librairie 10/2, rue Marie de Luxembourg, à la maison de la Presse, rue du Général-de-Gaulle.

Et à L’Espace Culturelle du Centre Leclerc.

Vente en ligne : www.editions-inspire.fr

Alexandre Fleury