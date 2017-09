Les invités du Président

Philippe et Christine Rouillac étaient présents fin juillet à l’Elysée parmi les invités d’Emmanuel et de Brigitte Macron pour une soirée musicale donnée par des jeunes réfugiés Afghans. «Nous avons été invités à plusieurs titres. En tant que commissaire-priseur de province pour qui la loi Macron a chamboulé le métier, en qualité de président de la Société archéologique de Touraine, après l’avoir été 25 ans à Vendôme. Et puis parce que nous sommes mécènes de L’Académie lyrique d’Amaury du Closel qui lui aussi était à l’Elysée pour ce concert de l’ensemble musical Voix étouffées Orient-Occident, dont il est l’un des initiateurs», détaille Philippe Rouillac, bluffé par la disponibilité et l’empathie d’Emmanuel Macron.

Quant à Christine Rouillac, elle a pu exposer son désarroi pour la cause des réfugiés syriens. «J’ai pu plaider leur cause et faire savoir que la communauté chrétienne de Vendôme, dont nous faisons partie, en accueille régulièrement. Il m’a même demandé quelle était la première mesure que nous pensions devoir mettre en place pour ces réfugiés. J’ai répondu l’hébergement pour qu’ils ne dorment plus dehors. Trois jours après, lors de son discours à Orléans, Emmanuel Macron annonçait son «Zéro migrants dans les rues» ! Est ce une coïncidence ?», s’amuse Christine Rouillac.

