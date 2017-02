La poste de Villiers-sur-Loir se modernise

Les Villiersois seront bientôt accueillis dans un bureau de poste modernisé.

Pour bénéficier de ce nouvel agencement, la Poste de Villiers-sur-Loir, située 18 rue du 11 Novembre, sera en travaux jusqu’à la première quinzaine du mois de février.

Un service postal assuré pendant les travaux

Afin de garantir l’accessibilité de ses services pendant la durée des travaux, La Poste s’organise afin d’assurer le service postal pour ses clients, particuliers et professionnels. Ainsi, le retrait des instances – colis et lettres recommandées – qui n’auront pu être distribuées lors du passage du facteur s’effectuera à La Poste de Thoré-la-Rochette, 46 rue du Maréchal Rochambeau. Les clients seront accueillis du lundi au vendredi de 14h à 16h10 et le samedi de 11h à 12h10.

Pour toutes les autres opérations postales et bancaires, les clients sont également invités à se rendre au bureau de Thoré-la-Rochette.

L’accès aux services postaux et bancaires est également possible par Internet (www.laposte.fr et www.labanquepostale.fr). Les facteurs peuvent également rendre des services à domicile, notamment pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer : livraison de timbres, de prêt à poster et d’emballages colis, et la livraison et remise d’espèces pour les CCP, Livret A et B, LDD et LEP (montant hebdomadaire plafonné).

Une rénovation inscrite dans le plan national de modernisation des bureaux

Courant février les clients de La Poste de Villiers-sur-Loir découvriront alors un bureau repensé selon le plan national de modernisation engagé par Le Groupe La Poste, dont l’ambition est de devenir la première enseigne de distribution de services de proximité.

