L’industrie s’expose pendant une semaine

Même si le secteur de l’industrie a connu une baisse de l’emploi entre 2006 et 2013 (-3%), il reste prédominant sur le Vendômois, avec près de 25 % des emplois, tandis que dans le Loir-et-Cher, il se chiffre à 18 % et 19 % en région Centre-Val de Loire.

Un secteur qui reste donc créateur d’emplois, mais qui connait des difficultés de recrutement pour certains métiers en tension, pour partie liées à un déficit d’image et à des représentations négatives des métiers. Et pourtant…

Le service public de l’emploi, présidé par André Pierre-Louis, sous-préfet de l’arrondissement de Vendôme, en partenariat avec la communauté d’agglomérations Territoires vendômois, le Cercle des entreprises du Vendômois, la Fédération des commerçants de Vendôme, les unions commerciales de Montoire-sur-le-Loir et de Mondoubleau, se mobilise du 17 au 31 mars sur cette thématique.

L’objectif est la promotion de ce secteur d’activité, porteur d’activités, auprès des demandeurs d’emploi, des personnes en reconversion professionnelle mais aussi des scolaires, de leurs professeurs et des parents. Il s’agit également de porter à la connaissance du grand public la richesse et la diversité des productions locales, l’apport des entreprises dans l’attractivité du territoire.

Les rendez-vous proposés, dont certains déclinés sur le thème national : « L’industrie aussi, c’est écologique !» :

Le vendredi 17 mars, à 11h30, en partenariat avec le Conseil départemental, lancement de la Semaine de l’industrie avec un rendez-vous sportif/ludique place Saint-Martin et rue du Change à Vendôme entre les équipes entreprises, commerçants, lycéens, stagiaires de la formation professionnelle, acteurs de l’emploi, élus, ingénieurs…

Du 20 au 31 mars, plusieurs visites d’entreprises sont prévues en direction des demandeurs d’emploi. L’exposition de pièces fabriquées par les salariés des entreprises vendômoises et les élèves du lycée professionnel Ampère se retrouveront chez les commerçants de Vendôme, Montoire-sur-le-Loir et Mondoubleau.

Mercredi 22 mars à 18h30, une conférence est organisée et ouverte à tous sur «Le développement durable» dans les entreprises du Vendômois à la salle de la Condita à Naveil.

Le jeudi 23 mars à 10h, la présentation d’une carrière à vocation naturelle remise en état, acquise par le conservatoire des espaces naturels du Loir-et-Cher, et en partenariat avec l’entreprise Minier sur le site de Varennes de Chevelu, à Couture-sur-Loir.

Le vendredi 24 mars à 16h30, l’inauguration d’un ponton sur la rive ouest de l’étang de Riottes (Naveil et Villiers-sur-Loir), ponton observatoire d’oiseaux, proposée par l’entreprise Minier.

Le samedi 25 mars de 10h à 13h, au marché couvert de Vendôme, les métiers et les activités des entreprises s’exposeront avec de multiples démonstrations, vidéos, échanges avec les entreprises pour tout public.

Opérations programmées dans le cadre de la semaine de l’Industrie :

22 mars, 18h30, salle de la Condita à NAVEIL : conférence sur le RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) Perche Nature, Cercle des entreprises du Vendômois et société Minier

23 mars, 10h, sur le site de Varennes de Chevelu à COUTURE/LOIR : présentation d’une carrière remise en état à vocation naturelle : l’extraction et sa prise en compte de la biodiversité, l’acquisition du site par le Conservatoire des Espaces Naturels du Loir-et-Cher, les perspectives de partenariat avec les entreprises : Conservatoire des espaces naturels du Loir-et-Cher et société Minier

23 mars, 14h, salle Robert et René Debré, Le Moulin de Varennes à NAVEIL (siège de l’entreprise MINIER) : présentation de l’entreprise MINIER, de ses différentes activités et focus sur certains postes de l’entreprise, à destination des demandeurs d’emploi.

24 mars, 16h30, inauguration d’un ponton sur la rive ouest de l’étang de Riottes (Naveil et Villiers-sur-Loir). Ponton-observatoire, construit pour permettre de profiter facilement des oiseaux présents en grand nombre sur ce réaménagement de carrière conçu spécialement pour les accueillir.

Contact :

Martine Mathon / UT DIRECCTE / 06 26 39 22 05 / martine.mathon@direccte.gouv.fr

Valérie Géré / Territoires vendômois – Direction du développement économique / 02 54 89 41 83 / valerie.gere@territoiresvendomois.fr

Anne Morel / Territoires vendômois – Direction du développement économique / Pôle de Montoire-sur-le-Loir / 02 54 72 69 50 / anne.morel@territoiresvendomois.fr

