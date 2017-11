Votre partenaire indispensable dans la construction

Vous avez pour projet de construire votre maison ? Vous devez mettre en place un système d’assainissement individuel ? MBE Environnement, à La Fontenelle, dans le Perche Vendômois, intervient dans la région sur votre chantier.

En amont, pendant ou après, cette jeune entreprise vous vient en aide pour l’étude de vos sols par sondage et carottage. Médéric Regnier , de MBE Environnement , avec plus de 20 ans de métier en qualité de géomètre et de typographe, prend en charge pour vous la géotechnique. Cette pratique consacrée à l’étude des sols pour un aménagement lors d’opération de construction, les fondations entre autres. «Ces sondages permettent ainsi de mettre en évidence les couches de sols en profondeur, de déterminer le niveau de l’eau, d’identifier le sol d’assise et sa capacité portante», précise Médéric Regnier.

MBE Environnement est un partenaire indispensable pour toutes ces actions, avec en plus l’utilisation de machines performantes dernier cri, et la remise d’un rapport en fin de sondage permettant de faciliter la nature des résultats et de définir clairement sa mission. En synthèse, les hypothèses géotechniques et les recommandations pour mieux bâtir ou mieux assainir ses eaux usées vous sont délivrées.

Médéric Regnier recherche aussi les cavités sur un terrain. Il peut intervenir également en recherche de pollution. Une gamme complète de services vous permettant de partir sur de bonnes et saines bases. Le projet d’une maison est souvent le projet d’une vie. Ne pas rater cette étape permet d’asseoir votre logement sur des bases solides et d’éviter les mauvaises surprises.

