Escaliers Concept monte la marche

En septembre, Yannick Brault , jeune créateur de l’entreprise Escaliers Concept Design , recevait à Blois le premier prix du Concours Talents , section Développement, organisé par la BGE Ismer.

Créé en 2011, d’abord sous la forme juridique d’auto-entrepreneur, Escaliers Concept Design a très vite décollé. De la conception d’un escalier par mois, l’entreprise en réalise près d’une soixantaine aujourd’hui. Mais pas que, également du mobilier, des garde-corps, des passerelles ou des verrières intérieures. L’entreprise compte aujourd’hui trois salariés dont son concepteur Yannick Brault. « J’ai failli être agriculteur comme mon père. Non par passion de la terre mais je ne savais pas trop quoi faire. Puis j’ai pu apprécié le travail de son cousin qui était chaudronnier. Je me suis alors lancé dans ce métier », explique-t-il. A 16 ans, son CAP/BEP en poche, il passe son Bac professionnel avant de commencer à travailler en qualité de salarié. Même si son travail aujourd’hui s’apparente à celui du métallier, il n’oublie pas son métier de base. « Le métal ou la tôle apporte de la légèreté visuelle pour un matériau finalement très solide. Le métal comme décoration intérieur, personnalisé suivant les demandes des clients», souligne Yannick.

Contacté par Jean-Sébastien Bourgault, de l’Ismer, qui le connaissait bien, il pose sa candidature pour le Concours Talents 2017. Parmi 65 candidats de la Région Centre-Val de Loire et devant un jury, il expose son entreprise. Son histoire bien sûr, mais aussi sa progression, ses choix stratégiques. « Il fallait avoir créé sa société depuis plus de 3 ans et démontrer sa progression, son développement. Je me suis formé à des logiciels 3D de conception par ordinateur, ce qui me permet de pouvoir aujourd’hui proposer pratiquement tout ce que veut le client », détaille l’entrepreneur. Yannick Brault a reçu ce prix à Blois, le mardi 19 septembre, accompagné d’un chèque de 1000 euros. « Bien sûr que l’argent compte pour un jeune créateur, mais ce prix représente surtout un investissement personnel de six ans. J’en suis très fier. » La progression et le sérieux avec lequel il gère sa jeune société peuvent être cités en exemple, son carnet de commande bien rempli en est la preuve supplémentaire.

Escaliers Concepts Design, 2, allée Ernest-Nouel, Vendôme.

Contact : 06 22 73 34 69 ou escaliers-conceptdesign.fr

Alexandre Fleury