Frip’Art Recyclerie Régie de Quartiers

Contrats aidés : un voyage en absurdie…

C’est un pays situé aux confins de la «Pathologie» au nord, et de la «Mauvaise foi» au sud… Pas de frontière maritime, ce qui aurait pourtant permis à ses créateurs de se rafraîchir, sinon le siège, du moins les neurones.

Quand, en 1987, Mr Seguin, pourtant non soupçonné de connivences avec la race ovine, créa les associations intermédiaires, le but était de rapprocher l’offre potentielle d’emplois par les particuliers, institutions et même entreprises, de la déjà importante masse de demandeurs d’emploi en difficulté (femmes ou hommes seuls, isolés, jeunes sans formation, accidentés de la vie, etc.)

On ose donc penser que, déjà à l’époque, le marché ordinaire du travail peinait à embaucher, pour faire bref, tout le monde. II est vrai qu’à y regarder de plus près, nous avons tous connu, ou nous connaissons tous actuellement, des gens pour qui la vie n’a pas toujours été, ou n’est toujours pas facile. Eh oui. Le créateur, même dans sa grande mansuétude, introduisit des différences dans sa représentation sur terre, à savoir les hommes… Coluche en parlait d’ailleurs fort bien. Différentes origines, différentes capacités intellectuelles, différentes capacités physiques, comportementales, sociologiques etc…, etc… ; bref, tout ce qui sied à la composition ordinaire d’une société..

On aurait espéré que ceux qui aspirent à gouverner cette dite société, forts de ces évidences, auraient à cœur de rendre plus supportables ces différences. Que le plus fort, le plus aisé, le plus aimé contribue, à la hauteur de ses moyens, à une société plus juste et plus solidaire, n’apparaît pas spécialement utopique. C’est d’ailleurs ce que l’on nous apprend dans les églises et les écoles : le partage, la répartition, la compassion, l’empathie sont quand même, jusqu’à preuve du contraire, des vues de l’esprit assez consensuelles, voire salutaires.

Eh bien non, terminé, finie la rigolade ! Dorénavant, nous devons placer notre réflexion d’un seul point de vue économique !

– le chômeur est un coût !

– Le malade est un coût !

– La personne âgée est un coût !

– Le jeune coûte !

– Le salarié coûte !

– Une nature propre et respectée coûte !

Ils ne rapportent rien. Tous coupables ! Aucun de ces humains ou de ces attitudes qui ne soit présenté comme un atout pour les autres à l’aune de ses expériences, ses pensées, son humour, sa nécessité, ses valeurs, sa contribution à une société sympathique et fraternelle.

Et donc, un contrat aidé ça coûte ! Finie la solidarité nationale, le sacro-saint marché, dérégulé à souhait, finira le boulot tout seul ! Le cœur de l’homme, sa main, son esprit ne sont point nécessaires; ils sont même honnis car inefficaces, et contre-productifs.

Parlez en à Alfred, Michel, Maurice, Karim et Fatima qui bossent en espaces verts, peinture, ménage ou menuiserie à la Régie de Quartiers, Frip’Art ou la Recyclerie…

Ces contrats sont d’ailleurs si nuls que seul l’Etat en gardera la prérogative : l’école, la police et l’outremer. Charité bien ordonnée…

Je ne sais pas vous, mais moi, j’ai mal au cœur…et comme disait si bien Audiard: «Salauds de pauvres !»

Banzai !!!

Elmer

Pour prouver l’utilité de notre démarche

et la nécessité de consommer et vivre autrement,

la Régie de Quartiers organisera un

Destockage d’été

sur l’ensemble des vêtements

SAMEDI 9 SEPTEMBRE de 10h à 18h.

30% sur l’ensemble des articles textiles !

au magasin

52-54, rue de Courtiras – Vendôme

Contact : 02 54 73 94 12 , coordinationrecyclerie@orange.fr –

http :/regiedequartiersvendome.fr

Magasin FRIP’ART ouvert du mardi au samedi 9h30-12h et 14h30-18h30

52-54 rue de Courtiras – 41100 VENDOME

Frip’Art et la Recyclerie

sont des services de la Régie de Quartiers de Vendôme

