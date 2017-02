La loi sur l’architecture fête ses 40 ans

Le CAUE 41 est au service des collectivités, mais aussi des particuliers.

Cette année, le 40e anniversaire de la loi sur l’architecture et de la création des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) va être célébré dans toute la France, soit pour 92 structures.

Le Loir-et-Cher, qui a vu son CAUE créé le 1er juillet 1979, participera aux manifestations nationales, tout en préparant les siennes propres.

Marie-Hélène Millet, conseillère départementale, présidente du CAUE 41 (www.caue41.fr ou sur la page facebook du CAUE) et présidente régionale, a, en compagnie de Bruno Marmiroli, directeur du CAUE 41, précisé le rôle de ces structures qui, bien connues des diverses collectivités, le sont un peu moins des particuliers, avant de rappeler tous les partenariats importants engagés dont celui avec Les Rendez-vous de l’Histoire de Blois.

En Loir-et-Cher, 182 communes, 5 Pays, 9 Communautés de communes étaient adhérents au CAUE en 2016, mais il est bien précisé que cet organisme ne se substitue jamais aux maires et à leurs conseils municipaux et/ou aux présidents des autres structures. Même s’il y a eu 44 demandes émanant de particuliers en 2016, le CAUE en souhaiterait plus, car les conseils, gratuits, de ses architectes peuvent éviter certaines erreurs ou bévues monumentales.

«Il convient, aujourd’hui, de sauvegarder un certain patrimoine historique et riche en architecture, mais aussi de bien préparer, aujourd’hui aussi, ce qui va être laissé aux autres, dans les décennies à venir. Les échanges avec des architectes chargés des constructions peuvent tendre vers une finition parfaite en harmonie avec le paysage, l’environnement, le cadre de vie et l’histoire de chaque commune. Les économies d’énergie et les recours à de nouvelles techniques de chauffage plus écologiques et moins polluants peuvent aussi être étudiés en amont avant toute décision de construction. Le CAUE 41 a, 38 ans après, assez de recul en Loir-et-Cher, pour accompagner les nouveaux aménagements. La réussite de l’opération Cœur de village est là pour en témoigner, tout comme Ciclic à Vendôme. Les échanges avec les élus, mais aussi avec les concitoyens, peuvent se conclure par des émulations dans certaines communes comme l’opération « Jardinons notre village ou ma rue» ou d’autres opérations de sensibilisation avec les scolaires, en relation avec le monde enseignant. Tout le monde doit se sentir responsable. Outil de conseils avec et envers les élus, le CAUE reste à l’écoute de tous, en adaptant ses démarches et ses actions aux lois sur l’urbanisme et l’environnement.»