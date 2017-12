La Lingerie Hudon cherche son repreneur

La lingerie Hudon, idéalement située en cœur de ville est devenue, sous la houlette de sa gérante Françoise Auguin Bisson, la boutique référence pour une lingerie de qualité.

Françoise a repris l’activité en 1993, à la suite de sa mère, perpétuant ainsi un savoir-faire et un professionnalisme reconnu. Bientôt la retraite pour Françoise… Le commerce cherche donc un repreneur pour pérenniser cette activité utile et nécessaire aux Vendômoises et Vendômois. Françoise s’engage à transmettre, si besoin, au futur acquéreur sa connaissance du métier et de la clientèle et à aider aux démarches nécessaires. Vente du fonds ou de parts sociales. Une valeur sûre et une belle affaire à saisir !

Pour tous renseignements, contacter FRANCOISE AUGUIN BISSON

02 54 77 34 28. Lingerie HUDON, 13 place, Saint-Martin, 41100 VENDOME

