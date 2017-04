L’isolation autrement

Isoscop, nouvel acteur vendômois de l’isolation par l’extérieur, a plusieurs particularités intéressantes. C’est avant tout une Scop, c’est-à-dire une société SARL coopérative dont les salariés sont tous actionnaires à part égale et qui utilise des produits essentiellement biosourcés français.

Une aventure qu’a débuté Yann Fromager il y a 1 an et demi. Après plusieurs expériences, ce jeune gérant qui connait parfaitement le marché de la rénovation énergétique en commençant sa carrière il y a 15 ans avec son père, plaquiste de métier, voulait créer une entreprise où il fait bon travailler. «Je cherchais à entreprendre différemment et lorsque j’ai connu ce statut de scop, ça m’est apparu une évidence. Je suis peut être utopique mais ces valeurs d’égalité au sein de l’entreprise permet à chacun d’être responsable, à son niveau, de son travail. Beaucoup moins d’absence et les quelques heures supplémentaires pour finir un chantier ne sont plus un problème. Avec un salaire égal entre les 7 salariés, moi y compris, et le même nombre de parts sociales d’Isoscop divisé par 7, la scop réussi collectivement, car chaque personne qui la compose est intéressé» défend Yann Fromager.

Avec deux équipes de charpentiers couvreurs, Isoscop c’est l’isolation avec un principe simple : L’énergie la moins chère, est celle que l’on ne consomme pas. Proposer des solutions de rénovation énergétique avec des produits non traités comme la ouate de cellulose, la fibre de bois, le lin ou le chanvre. Fini la laine de verre ! « Choisir des matériaux biosourcés c’est en premier lieu pour l’efficacité d’isolation. Avec cet isolant extérieur très performant pendant l’hiver, la chaleur est retenue et l’été, la fraicheur est conservée au sein de la maison, respirant pour la maçonnerie, le chantier se termine par un bardage bois très actuel. La différence de prix est minime et la simplification de pose rend l’opération presque agréable. Nous ne sommes pas les moins chères mais nous travaillons avec des produits français et la qualité du travail rendue ne nous a apporté depuis 18 mois d’activité aucun SAV, c’est un signe ! » Souligne le jeune gérant.

Avec des perspectives de développement prochain vers le Loiret et l’Indre et Loire, Isoscop, spécialiste de l’isolation extérieure va se diriger vers la rénovation énergétique globale de la maison, de l’isolation au chauffage, avec un état d’esprit comme on les aime.

Le Petit Vendômois