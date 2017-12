Le Loir-et-Cher bien armé en ambassadeurs du bien-être et du savoir-vivre

Les confréries de Loir-et-Cher ont tenu chapitre amical et convivial en la salle Kléber-Loustau du Conseil départemental de Loir-et-Cher. Ses membres, tous en costumes colorés selon les produits défendus, ont été accueillis par Nicolas Perruchot, président, et Jean-Marie Janssens, sénateur et conseiller départemental.

Très investis dans plusieurs manifestations engageant la défense et la promotion des richesses de nos terroirs, ces ambassadeurs du bien-être et du savoir-vivre ont participé aux comices agricoles de cette année écoulée et ne manqueront celui, unique, de la mi-juin 2018 à Candé-sur-Beuvron qui s’étalera sur trois jours, le vendredi précédant le week-end étant consacré aux jeunes scolaires et adolescents du département. La Chambre d’agriculture y déléguera des représentants de chaque catégorie professionnelle et des animaux y seront exposés, avec en animation un atelier de fabrication de pain en partant de la base.

Le grand maître Vincent De Luca a salué les ambassadeurs des confréries en leur demandant de porter partout où c’est possible la bonne parole en vantant, au maximum, le Loir-et-Cher et ses atouts ou atours. Pour Jacky Pelletier, président de la Société d’agriculture, les confréries constituent un excellent relais des efforts de la profession agricole, viticole, d’élevage. Il souhaita le retour de deux comices en 2019 avant que Anne Lamy, agricultrice à Mazangé, ne développe les activités de son entreprise, l’une des deux installées en Loir-et-Cher, produisant des œufs de plein air, soit 430.000/an environ.

Nicolas Perruchot félicita les ambassadeurs de la vraie tradition gastronomique qui seront toujours bien accueillis au Conseil avant de lancer «Ne lâchez rien !».

Les Lichonneux de la tarte Tatin de Lamotte-Beuvron, Robert Guérin fondateur des Journées gastronomiques de Romorantin-Lanthenay et les Compagnons de Grandgousier de Mesland-Onzain donnèrent des nouvelles de leurs associations avant que l’un des piliers fondateurs des confréries, André Huchet et son épouse, de Beauce-La-Romaine, ne soient mis à l’honneur pour leurs engagements. Une coupe et des stylos billes dont André est un fervent collectionneur leur furent remis avant la dégustation d’un dîner fort sympathique.

Richard Mulsans