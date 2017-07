Maison Rouillac : «La Valse» de Claudel a mené le bal à Artigny !

Mise à prix à 300 000 euros, la statue de Camille-Claudel, «La Valse», qui avait été soustraite à la vue du public pendant plus de 100 ans, au château de L’Islette, a pu être admirée pendant toute l’exposition des œuvres mises en vente au château d’Artigny, par le duo de commissaires-priseurs, Rouillac père et fils, Philippe et Aymeric.

Et sous le feu des enchères, dernière parade avant de rejoindre le musée Camille-Claudel, à Nogent-sur-Seine (Aube), la statue a franchi le cap du million pour arrêter sa course à 1.180.000 euros (HT, plus 24% avec !) et rester, ainsi, en France.

Reine-Marie Paris, petite-nièce de Camille-Claudel, et petite-fille de son frère-poète, a terminé, avec cet achat exceptionnel, plus de cinquante ans de recherches et de collections dont le seul but final était de rendre hommage à son illustre ascendante. Avec cette «capture», en Touraine, elle pense se reposer quelque peu en pensant que sa mission est presque terminée.

