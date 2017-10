Montoire : les travaux de la place amorcent leur première phase

Le 18 septembre, les premiers engins sont arrivés devant l’église. La chaussée a été sécurisée sur tout le parvis avant d’être ouverte largement, de la rue Lemoine à la rue Saint-Denis. La première phase des travaux de réaménagement de la place Clemenceau vient de commencer.

Cette première phase devrait durer jusqu’à Noël et se dérouler en deux étapes. Lors de la première, prévue jusqu’à fin octobre, sera effectuée l’indispensable mise aux normes des canalisations et les raccordements aux différents réseaux eau et assainissement. Ces travaux seront réalisés par l’entreprise DEHE T.P.

Début novembre et jusqu’à mi-décembre environ, l’entreprise Colas procédera à la pose des bordures des revêtements bitumeux et aux aménagements de surface. Ces travaux bien sûr, prévient la municipalité, «entraîneront quelques nuisances ponctuelles pour les habitants et les commerçants riverains de la place, mais les intervenants ont assuré qu’ils mettraient tout en œuvre pour en atténuer les effets».

Les travaux de réaménagement de la place Clemenceau, autrefois appelée Grande Place, a été à l’ordre du jour de maints conseils municipaux après une enquête préliminaire faite en février 2013 auprès de tous les administrés. En fonction des réponses recueillies alors, un projet a été construit avec l’architecte des bâtiments de France, projet qui prend en compte le souhait exprimé des Montoiriens d’un «espace mieux partagé», qui s’appuie sur un stationnement optimisé, une circulation douce, des espaces de repos, des espaces verts, la sécurité des piétons, l’accessibilité aux commerces des personnes à mobilité réduite… et autres paramètres préservant l’axe visuel historique de la place et valorisant le patrimoine bâti.

Les projets ont été controversés et mis à mal parfois par les élus de l’opposition relayés par les commerçants soucieux du confort de leur clientèle et inquiets de la suppression de quelques places de parking. Mais les travaux de réaménagement, optimisés, auront bien lieu. A priori en trois phases de plusieurs mois, étalés sur trois années.

Anne Braillon