Du nouveau à la préfecture

Marie-Frédérique Whitley, nouvelle directrice de cabinet du préfet, a pris ses fonctions.

D’entrée, on sent que Marie-Frédérique Whitley, récemment nommée directrice du cabinet du préfet de Loir-et-Cher, a envie de découvrir très vite son département d’affectation, après plusieurs hauts postes occupés plus administrativement, ailleurs. Notamment en Seine-Saint-Denis (protection des réfugiés et apatrides), puis à l’Office national interprofessionnel des céréales, ce qui lui permit de venir à un colloque sur ce sujet à La Halle aux grains de Blois, sous l’ère Perruchot, alors maire de Blois, avant de rejoindre le poste de chargée de mission santé, cohésion sociale et politique de la Ville au ministère de l’Intérieur où elle travailla avec Maurice Leroy, alors ministre. Donc le Loir-et-Cher ne lui est pas si inconnu…

Après une visite de plaisir du château de Cheverny, «en tant qu’admiratrice de Tintin», Marie-Frédérique Whitley a pris connaissance de son territoire et des champs d’application de ses fonctions, avec un angle plus ciblé sur la sécurité.

Routière tout d’abord car elle a constaté qu’il y avait eu trop d’accidents, et trop de morts, depuis le début de l’année en Loir-et-Cher. «Avec la police et la gendarmerie, nous allons travailler sur l’information des jeunes conducteurs, surtout en amont de leur passage de permis deux roues ou automobiles. Dans les centres de formation d’apprentis, comme dans les collèges et écoles, et ce, en relation avec les associations s’occupant des accidentés et des victimes de la route.»

Autre sujet, celui de la prévention de la radicalisation, en relation avec la société civile qui apportera son concours au rôle de l’État en la matière, car il faudra travailler en équipe, en étant conscient qu’il y a du grain à moudre en dehors des grandes cités et des banlieues. «La prévention doit ralentir la marginalisation et relancer l’équilibre républicain d’égalité».

Dans le cadre de la sécurité, Marie-Frédérique Withley évoque aussi le dossier des gens du voyage , la centrale de Saint-Laurent-Nouan avec la mise en place d’un plan plus adapté avec un grand exercice prévu sous peu dans le périmètre concerné. Et s’il lui reste un peu de temps dans ce planning chargé, Marie-Frédérique Whitley, qui ne chasse pas…, pourra consacrer, un peu de temps, à sa passion, l’équitation. Elle pourra l’exercer sans problème le territoire étant assez vaste et les clubs accueillants, sans oublier Lamotte-Beuvron…

Bienvenue en Loir-et-Cher !

Richard Mulsans