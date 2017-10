Nouveau commandant de gendarmerie à Blois

Le lieutenant-colonel Ghuilem Phocas, nouveau commandant du groupement de gendarmerie de Loir-et-Cher, a pris, officiellement, ses fonctions au cours d’une cérémonie à la caserne Luneau de Blois.

Une prise de fonctions, en présence, notamment du préfet Jean-Pierre Condemine ; du général Pascal Segura, commandant la région de gendarmerie Centre-Val de Loire ; du maire de Blois, Marc Gricourt ; de plusieurs élus et des représentants d’associations civiles et militaires.

Titulaire d’un Capes de mathématiques et d’un Master de droit, Guilhem Phocas, issu de l’école des officiers de gendarmerie nationale de Melun, a été affecté à Apt, Bagnères-de-Bigorre, Koné (Nouvelle Calédonie), puis à Paris. En 2013, le lieutenant-colonel Phocas intègre l’École de guerre et rejoindra la sous-direction de l’organisation des effectifs comme chef de bureau avant d’être muté en Loir-et-Cher.

Marié et père de deux filles, le lieutenant-colonel Phocas, 45 ans, a parfaitement réussi son arrivée dans notre département depuis le début d’août dernier.

Au cours de la prise d’armes qui a marqué cette installation à la tête des quelque 505 gendarmes du Loir-et-Cher, treize décorations ont été remises dont une de chevalier de la Légion d’Honneur (Lieutenant-colonel Philippe Bartolo), des médailles militaires (Major Dominique Stevaux et adjudant-chef Bruno Poinas), et des médailles d’acte de courage et dévouement (chef d’escadron Gomez ; Lieutenants Salle et Barras ; adjudants-chefs Riguet et Belliard ; adjudant Lafleurielle ; gendarmes Martin, Lefèvre Mansart de Sagone, Daumalle et Guitton).

Le Petit Vendômois