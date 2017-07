Un nouveau départ pour le camping…

Fermé depuis plus d’un an, le camping municipal de Savigny-sur-Braye, « Le Pré-aux-Moines », est à nouveau ouvert depuis le 15 mai.

La société Vesta a repris la délégation de service public et a confié la gestion de ce camping rénové et mis aux normes à Patricia et Diany Beaucamps, originaires du Pas-de-Calais. C’est leur 3ème saison après l’Ardèche et le Vaucluse.

Leur objectif : conserver le classement 3 étoiles en valorisant les lieux avec une communication dynamique et des projets de développement.

Avec 70 emplacements et 5 mobiles homes, ce camping familial est idéalement placé à deux pas du bourg, proche d’une piscine, d’un minigolf, d’un boulodrome ainsi que d’un parc de loisirs avec jeux pour enfants et appareils de fitness pour les plus sportifs !

Bientôt une salle de TV avec DVD à louer et également la mise en place de barbecues individuels.

De quoi faire chavirer le coeur des vacanciers……

Héloise

Le Petit Vendômois