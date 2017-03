La nouvelle carte d’identité nationale à portée de clic !

Depuis le 2 mars, la ville de Bourges centralise toutes les demandes de carte d’identité nationale pour la Région.

Depuis le jeudi 2 mars, la délivrance d’une carte nationale d’identité (CNI) obéit à de nouvelles réglementations équivalentes à celles appliquées à l’obtention de passeports.

Pour les six départements de la région Centre-Val de Loire, la plate-forme mutualisée est située à la préfecture de Bourges (Cher) où tous les dossiers seront traités et officialisés.

Deux cas de figure se présentent pour obtenir une cni, physiquement non plus auprès de la mairie de son domicile, mais de l’une des treize mairies de communes équipées d’un dispositif de recueil (Hôtel de ville de Vendôme ; mairies de Mer, Mondoubleau, Montoire, Oucques, pour notre zone de diffusion), ou par Internet, en remplissant une pré-demande en ligne (predemande-cni.ants.gouv.fr/), l’Ants étant l’agence nationale des titres sécurisés…Toutefois, il est bien précisé que la pré-demande en ligne ne dispense pas de se présenter personnellement au guichet de la mairie de recueil pour la prise d’empreintes digitales et la finalisation du dossier, avec justificatifs d’état-civil et de nationalité, de domicile, photos d’identité et timbre fiscal, le cas échéant…

Les personnes ne disposant pas d’ordinateur peuvent toutefois se rendre auprès de la mairie de leur lieu d’habitation où elles seront aidées par les secrétaires de mairie et/ou maires, dans leurs démarches par internet, ce qui sera possible, aussi, auprès de la préfecture ou sous-préfectures et des Maisons de Services au Public.

Les démarches sont les mêmes en cas de première demande ou de renouvellement de cni, ladite cni étant valable 15 ans pour les majeurs et 10 pour les mineurs.

En cas de perte ou de vol, le renouvellement sera possible avec un versement de 25 euros, la délivrance initiale étant gratuite, et le justificatif officiel de perte ou de vol délivré par un poste de police ou de gendarmerie, en France, et aux autorités de police locales ou le consulat, dans un pays étranger.

Pour d’autres renseignements, il est possible de consulter les sites dédiés (www.loir-et-cher.gouv.fr ou ants.gouv.fr ou www.demarches.interieur.gouv.fr) ou de se rendre à la mairie de son lieu de résidence habituelle et légale.

Richard MULSANS

Le Petit Vendômois