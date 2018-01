Prévenir les vols en campagne

AlerteAgri41, un « chouette » dispositif pour surveiller les fermes et les territoires ruraux.

Longtemps clouée aux portes des granges car on l’accusait de tous les maux, la chouette, sous forme de logo, avec le sigle ALERTAGRI41, revient en force pour protéger fermes et culture tout en chassant les intrus et autres individus malfaisants ou malintentionnés venus piller, après les villes, les territoires ruraux.

La première convention, signée en mai 2014, à Courbouzon, entre préfecture, gendarmerie et Chambre d’agriculture semble bien dépassée, près de quatre ans après, car les voleurs se sont professionnalisés et semblent travailler à la commande. Leurs cibles se situent souvent dans des exploitations agricoles proches d’un important axe routier, du type autoroute, pour permettre un dégagement rapide après des vols-flashs. Les simples vols de carburant sur les engins laissés dans les champs sont passés à la vitesse supérieure, avec des vols de ruches complètes, des centaines de bouteilles de vin, des produits frais empaquetés et prêts à être livrés, de produits phytosanitaires et même d’animaux sur pieds…

Dorénavant, un système ingénieux de protection s’effectuera, pour ceux qui s’abonneront au service, via une plateforme sécuritaire du même type que celle mise en place par la CCI, par SMS, vers la gendarmerie, dès la constatation d’un méfait, et en suivi informatif d’alerte vers les agriculteurs ciblés par le même type de vols potentiels ou proches du secteur déjà visité. Ce nouveau dispositif de protection-information a été mis en place en Loir-et-Cher (3000 agriculteurs environ recensés) et en Indre-et-Loire, avant une extension possible ailleurs en région Centre-Val de Loire. Par ailleurs, un appel est lancé pour généralisation, dans toutes les communes, de la mise en place d’un système de vidéo-surveillance efficace.

La convention, à nouveau signée entre les parties concernées, relance la vigilance de plus en plus nécessaire avec de nouveaux moyens et outils performants adaptés à la situation de guerre qui s’installe entre ruraux et rapineurs…

Richard Mulsans